Betsy Camino se emocionó al recordar cuando su padre la envió a la cárcel

La noche de este viernes se emitió un nuevo capítulo de "PH" de Chilevisión. El programa, conducido por Julián Elfenbein, tuvo a Betsy Camino como una de sus invitadas. Ahí, la modelo y ex Reina del Festival de Viña, dio a conocer un duro momento en su vida; su padre la mandó a la cárcel.

"Si ese episodio no me hubiera pasado, no fuera yo hoy", dijo desde un principio la mujer. Y es que la experiencia de la cubana parte de la violenta relación que tuvo su madre con su padre, la cual ya terminada, provocó que ella y su hermana vivieran en un granero. Las precarias condiciones, la falta de la cobertura de las necesidades básicas y la nula ayuda de su padre, hizo que tomara una decisión complicada. Y es que Betsy Camino no aguantó más y volvió a su antigua casa para sacar todas sus pertenencias y las de su hermana.

"La policía llegó y me llevaron para la cárcel. Mi papá puso una demanda como que asalté una casa y mi mamá se fue conmigo. Me mandó a la cárcel. Dormí en el calaboso", contó en "Podemos Hablar".

La otra confesión de Betsy Camino

Pero la cubana tuvo otra confesión en el programa de CHV. La modelo recordó un duro quiebre amoroso. “Yo tenía una pareja con quien ya llevaba tres años, fue la primera persona con la que viví. Decidimos venirnos a Chile (…) Él me dijo ‘si tú te adaptas yo llego en dos meses más. Me adapté y él llegó'”, comentó, agregando que estaba todo bien, hasta que en una fiesta revisó el teléfono de él.

"Llegaron muchos mensajes. Tomé el teléfono y lo único que vi fueron miles de fotos de una mina desnuda”, dijo, agregando que su reacción fue demasiado violenta.

"Actué de una manera de la que hoy no estoy orgullosa, pero si me volviera a pasar, lo haría de nuevo. Fui súper agresiva. Usaba esos tacos con pinchos. Cogí los tacos y se me apagó la tele. Yo no sé lo que hice. Cuando era un huracán el que había pasado por la casa y yo no sé lo que yo hice. Yo rompí todo lo que había en la pieza y él estaba lleno de sangre”, recordó.

