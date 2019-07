Daniel Alcaíno y por qué Yerko Puchento no estuvo en Viña 2019: "Quizás no le gustaba a Piñera que nombráramos a ciertas ministras"

Daniel Alcaíno está fuera de pantalla pese a tener contrato con Canal 13 hasta enero de 2020. Tras el fin de "Vértigo", el actor que encarna a Yerko Puchento quedó sin proyectos y desde la señal del Grupo Luksic ya le anunciaron que no renovarán con él.

Por eso, el también comediante aprovechó de hablar de todo con La Tercera. La salida de Javier Urrutia y cómo estuvo cerca de pisar la Quinta Vergara el año pasado, son sólo dos puntos relevantes de la entrevista.

Pero antes, comentó que la salida de Yerko Puchento de las pantallas no responde a malos resultados. "No nos echaron de Canal 13 porque no funcionábamos. Si ves las cifras del canal siempre marcaba cuatro puntos, el jueves llegaba a ocho, pero en 'Vértigo' picaba en 20. Eso era Canal 13", dijo, agregando que ahí el problema tenía nombre y apellido: Javier Urrutia.

Sargento Rap anuncia su separación de Ignacia Michelson con desgarrador mensaje en redes Esto ocurrió luego que anunciara la pérdida de su bebé.

"(Su administración) coincidió con el momento más nefasto del Canal. Cuando se echaron más de mil trabajadores de Canal 13. Cuando Canal 13 dejó de ser Canal 13, se exteriorizó a Secuoya todas las cosas. Creo que él fue utilizado para hacer el trabajo sucio y echar gente, echar hasta a Don Francisco. Alguien tomó la determinación que había que sacarlo (a Yerko Puchento). No lo sé, pero es un hecho, ¿no? Es como sacar a Esteban Paredes, que es el goleador del equipo. ¿Quién es el goleador del canal? ¿Por qué sacarlo? ¿Por qué antes te servía y ahora no te sirve?", expresó.

En ese sentido, cree que su personaje ya era un estorbo para la señal de Inés Matte Urrejola. "El personaje se transformó en una piedra en el zapato para Canal 13. Es un personaje resbaloso, difícil de agarrar, es veleidoso, no tiene una línea editorial clara, confunde a mucha gente. Nunca fuimos chupamedias".

Rodrigo González lo pasó mal y por eso desapareció de "Pasapalabra": "Me descompensé… me dio una crisis de pánico" "Me salí para no dar la cacha en el estudio", aseveró.

Yerko Puchento estuvo a un paso del Festival de Viña 2019

Daniel Alcaíno es claro en admitir que su personaje puede revivir en otro canal. “Nunca hemos dicho que no a ningún escenario, siempre nos han temido. Cuando Viña lo tuvo Canal 13, nos llevaban a La movida del Festival, al Venga conmigo, a todas las cuestiones, pero nunca arriba (a la Quinta Vergara)”, dijo, reclamando un poco por su ausencia en el prestigioso escenario.

y es que, según relató, Yerko Puchento estuvo a un paso del Festival de Viña 2019. "El año pasado también hicimos negociaciones, nos juntamos con la producción, nos preguntaron si estábamos dispuestos a ir: (le dijimos) por supuesto. Después tuvimos reuniones con Pablo Morales (productor del Festival). Después supongo que pasó algo con el gobierno, quizás no le gustaba a Piñera que nombráramos a ciertas ministras", aseveró.

"¿Es una suposición o alguien le dijo que esa fue la razón?", le consultó el periodista Claudio Vergara

"Lo hace canal 7, de gobierno, todo se sabe, todo se sabe. Yerko es un personaje que no es indiferente, no es el Tufo, no es el Fatiga, es un personaje que dice cosas, que denuncia. Y por eso mismo había que sacarlo", sentenció.