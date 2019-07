"No puedo andar con cinturón en alta montaña por si me desbarranco": así reaccionaron las redes sociales tras detención de Catalina Pulido en Farellones

"Esto es abuso de poder" se escucha decir en varias oportunidades a la actriz Catalina Pulido, mientras era controlada por Carabineros de la tenencia de Farellones, el domingo por conducir sin el cinturón de seguridad.

El registro de la confusa situación llegó a las redes donde rápidamente se viralizó. En el registro se ve a Pulido discutir con el personal policial señalando que su detención se trataba de “abuso de poder”.

“Pásame mi carné, esto es abuso de poder”, se escucha decir a la actriz frente al uniformado que le retiene los documentos.

Y el Oscar para mejor actriz en la cárcel para….. pic.twitter.com/gBc777JdtR — Robert Funk (@FunkofChile) July 8, 2019

Detención de Cata Pulido. Me llegó por guasap. 👇 pic.twitter.com/xlbfOa4Tjw — Rod Naranjo (@rod_naranjo) July 8, 2019

“Dice que no puedo estar manejando sin cinturón y es camino de montaña, no se puede estar sin cinturón, porque si me desbarranco me tengo que tirar”, argumentaba Pulido frente a otro efectivo policial mientras trataba de recuperar sus documentos.

Tras la situación la actriz fue trasladada a la 53 Comisaría de Lo Barnechea, donde fue detenida por “oponerse a la acción de la autoridad pública”.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones al incidente no se hicieron esperar y los memes por el argumento para no usar el cinturón de seguridad fueron los que más se repitieron.

Cuándo vas a clases de manejo con Cata Pulido.#CatalinaPulido pic.twitter.com/135v0sgHxE — Yerkind ✒️ (@yerkoalexandro) July 8, 2019

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE MA CATA PULIDO SE VE ENVUELTA EN ALGO ASÍ SEÑORES pic.twitter.com/5DJwqNU73S — El ex Pelluco 91 🥳 (@DanielDaniel23_) July 8, 2019

La Cata Pulido logró que empatizáramos con los pacos. — María José (@Kotesita) July 8, 2019

y a esto yo le llamo hacer la gran Cata Pulido pic.twitter.com/OVkGkRlMCJ — pseudopillo (@pseudoweon) July 8, 2019

te cachai uno zamorrea a un paco como la cata pulido????

te sacan la mierda y en vola te condenan por agresión a carabinero en servicio

o peor, como a brandon hernandez huentecol, que sin provocación lo redujeron y le dispararon estando boca abajo

él todavía está con secuelas — oliver (@cabrogoogleao) July 8, 2019