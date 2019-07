Soledad Onetto y el error de Mega en el #8M: "No siento que nuestra credibilidad esté dañada"

El pasado 8 de marzo, y durante la conmemoración del Día de la Mujer, el grupo Bethia transmitó "en vivo" disturbios desde Valparaíso. El problema es que aquella -dantesca- manifestación no existía y eran imágenes de archivo. Las denuncias se acumularon en el CNTV, quienes decidieron multar a Mega con 400 Unidades Tributarias Mensuales, y el canal tuvo que salir a dar explicaciones.

“Se emitieron imágenes que correspondían a otra manifestación ocurrida en diciembre. El Departamento de Prensa lamenta la confusión. Y reitera su compromiso con una cobertura veraz”, fue parte de lo que dijeron en un comunicado leído en pantalla por José Luis Reppeninng y Soledad Onetto.

A cuatro meses del garrafal error, la conductora habla del episodio y cree que no ha afectado la credibilidad de la señal ubicada en Vicuña Mackenna.

“Creo que fue un error grave del cual sacamos lecciones muy importantes, pero creo que el daño fue mayor a través de los comentarios en redes sociales. En general, con las audiencias masivas, no siento que hayamos tenido un daño irrecuperable”, dijo a Publimetro.

“Creo que las imágenes o las credibilidades…, es verdad que cuesta bastante construirlas y a veces muy poco destruirlas, más cuando se comete un error y grave como éste, pero no es éste el caso. No siento que nuestra credibilidad esté dañada. Se dieron las explicaciones. Yo me quedo con que no hubo dolo, no hubo una mala intención, efectivamente fue un error gravísimo, una falta a la ética periodística grave, pero de la cual sacamos lecciones”, sentenció Soledad Onetto.

El regreso de "Meganoticias"

Luego de ser anunciado en marzo, en las próximas semanas por fin se materializa el regreso de “Meganoticias” al canal del Grupo Bethia. El espacio, que llega a reemplazar a “Ahora Noticias”, había salido de pantalla en 2013, luego de 23 años, para refrescar la señal. Una idea que en los números funcionó, pero que no logró posicionarse como marca fuerte entre los televidentes, quienes seguían utilizando el anterior nombre para referirse al noticiario del canal de Carlos Heller.

Este reposicionamiento del tradicional nombre viene acompañado de un nuevo “ecosistema de servicios informativos digitales y análogos”, los cuales tienen su primera etapa de implementación hoy lunes, cuando debuten en sus distintas plataformas de “Meganoticias”: "24/7", “Urgente”, “Select”, “Hora Cero”, y “Trending”, este último a cargo de Soledad Onetto.

“Para mí es una gran apuesta profesional, porque me vuelve a conectar con un público probablemente más joven, que hoy utiliza otras herramientas, y porque me encanta la tecnología”, comenta la conductora a Publimetro respecto a este nuevo espacio de 15 minutos, transmitido de manera vertical de lunes a viernes a las 18.00 horas por Facebook Live, YouTube e Instagram TV, para mostrar una selección de las noticias más importantes de la web.

“Queremos llegar al público que a esa hora anda movilizándose y lo que está mirando es el teléfono. Es una apuesta nueva…, es hacer un noticiero que se graba en vertical, donde sus sistemas gráficos, las entrevistas y todo, está pensado en eso. Sin teleprónter, porque la idea es que pueda ir comentando lo que ha pasado, interactuando con la gente”, agrega la periodista.

Respecto al contacto directo que tendrá con quienes la vean a través de sus aparatos móviles, Soledad Onetto dice tener buenas experiencias previas. “La gente se conecta con la noticia. Siempre hay alguien que te va hacer caer en la broma, o el comentario, pero uno tiene que ir limpiando la opinión que genere información. Además, hay una sensación, me parece, después del tema de Arias, que hay cosas que son admisibles y otras no. El público está dispuesto a botar o ‘trollear' a los ‘troll’”, sentencia.

Te puede interesar