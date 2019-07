José Antonio Neme vuelve a enfrentar su criticada participación en "La Divina Comida"

Nuevamente, la participación de José Antonio Neme en "La Divina Comida" despertó en redes sociales a los fanáticos del programa de CHV. Y es que el periodista llamó la volvió a llamar la atención de los televidentes por la actitud que tuvo durante su participación.

Y es que la señal del Grupo Turner puso otra vez en pantalla el episodio estrenado en octubre de 2017, en el que Neme compartía con su compañera de canal Karla Constant, Jean Philippe Cretton y la tía Yoli.

Por ello, el periodista, al ver que una vez más su nombre aparecía en redes sociales, decidió usar su cuenta de Twitter para responderle a todos los que cuestionaban su actitud. “Hola! Te aclaro dos cosas: soy así de plomo y francamente me da lo mismo porque mi trabajo consiste en informar y no en entretener… y vivo plenamente feliz con animales”, escribió Neme, respondiendo a un usuario de la red social.

Hola! T aclaro dos cosas: soy así de plomo y francamente me da lo mismo porque mi trabajo consiste en informar y no en entretener…y vivo plenamente feliz con animales..y dos @chilevision me debería pagar un derecho por repetir ese capitulo x sexta séptima u octava vez https://t.co/UQigctJEuC

— Jose Antonio Neme (@jananeme) July 10, 2019