Nicolás López agradece la defensa de Paz Bascuñán en "La divina comida"

Fue uno de los temas del fin de semana. Durante su participación en "La Divina Comida" el sábado pasado, Paz Bascuñán aprovechó su espacio en pantalla para dar sus impresiones sobre el caso de Nicolás López.

La actriz aseguró que el caso "es sumamente injusto, creo que se le ha tratado de una manera en que se ha hecho un perfil de un monstruo”. “Una cosa es lo que yo creo y mi convicción es que Nicolás no es un violador, ni un abusador sexual”, agregó. Además, Bascuñán, cuyo marido Miguel Ascencio era socio del cineasta, dijo que “ser jote y descriteriado no es lo mismo que ser un violador o un abusador sexual".

Instagram

Una defensa que fue agradecida por Nicolás López a través de Instagram. “Muchas gracias por tu valentía y gran calidad humana al hablar sobre las evidencias que se mostraron en la audiencia y por defender la presunción de inocencia”. As u vez, el director de "No estoy loca" destacó “a todas las amigas que me han dado un apoyo incondicional durante el año que ya lleva este injusto proceso".

López también explicó que “actualmente estoy a la espera de que la Fiscalía termine su investigación para, por fin, poder demostrar mi total inocencia en un juicio oral".