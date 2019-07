"Verdades Ocultas": ardiente escena entre Eliana y Marco desata ola de memes en redes sociales

Este martes, se transmitió el capítulo número 500 de la teleserie Verdades Ocultas, de Mega. En esta oportunidad, se mostró una intensa escena entre Eliana y Marco, que causó una serie de reacciones en redes sociales.

Todo ocurrió cuando la mujer fue a increparlo a su casa tras el escándalo que protagonizó el cuidador de Tomasito en la casa de Samuel. Al ingresar al recinto, su amante le pegó una cachetada y también le pidió que terminara su romance con Angélica.

"Tú eres mío, no quiero que estés con esa estúpida (…) Marco, no lo eches a perder, no hagas leseras, nosotros tenemos un trato", remarcó Eliana.

Inmediatamente, Marco, que recién había salido de la ducha, se le insinuó su amante. "Se me ocurren muchas formas para ganarme tu perdón", dijo, dejando caer su toalla al piso.

"Lo hago con respeto": Loreto Aravena responde a quienes critican su interpretación en "Amor a la Catalán" La actriz tiene el papel de "Danae", una joven con Síndrome de Tourette

Mega

La escena causó un gran impacto entre los televidentes, quienes además de lanzar divertidos comentarios, reaccionaron con creativos memes a través de Twitter. Y es que el momento causó gracia entre algunos fanáticos de Verdades Ocultas.

Sin embargo, hubo quienes se sintieron un poco incómodos con la situación y así lo revelaron mediante la misma plataforma.

A continuación revisa las mejores reacciones:

Jajajja iba todo bien con la escena del chascon 😂😂 casi les creo q estaba en pelota😂😂 pero se le vio el boxer celeste😂😂😂#VerdadesOcultas — Stephy (@stephanyleiva3) July 9, 2019

La escena "erotica" del chascon ha sido lo más traumate de la teleserie 😂 #VerdadesOcultas — Maca🌼 (@moondustttttt_) July 9, 2019

Ay no esa escena entre la eliana y el chascon, supera todo el mal gusto de esta teleserie #VerdadesOcultas pic.twitter.com/bSpqIcwAYy — Patricia 🦊📷🖌️ (@malditarpia) July 9, 2019

Que onda marco, esto es entrenamiento de striper xD #VerdadesOcultas — Mugatu (@TaigaChan) July 9, 2019

Jajaja toalla al piso. Que fea la censura jajaja. Mal ahí mega jaja. #VerdadesOcultas — Ale 😇👸 (@CarlaAlejandraZ) July 9, 2019

#VerdadesOcultas si van hacer una escena así, hubieran puesto a alguien con mejor cuerpo pic.twitter.com/jCVmqFtuhs — El Inkisidor (@el_inkisidor) July 9, 2019

Te recomendamos: