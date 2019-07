Camila Gallardo se cansó de las críticas y explotó en Instagram: "Déjense de andar por la vida esparciendo caca"

Camila Gallardo tuvo una noche exitosa. En los Premios Pulsar 2019 ganó la categoría "Mejor Artista Pop" por su álbum Rosa. Fue el disco chileno más escuchado en Spotify durante el 2018. La joven de 22 compitió junto a Alex Anwandter, Amanitas, Mon Laferte y Rubio. Nicole fue la encargada de anunciar al ganador.

"Nunca me habían dado un premio, así que gracias. A pesar de que este es un premio muy bonito, creo que el premio mayor es poder ser chilena y poder hacer música. Quiero darle las gracias a todas las mujeres que me inspiraron con su talento y con su ejemplo a llegar acá: Anita Tijoux, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Nicole, Violeta Parra, Pascuala Ilabaca, Mariel Mariel y todas las artistas chilenas que pertenecen a una generación que sembraron para que nosotras también podamos construir. ¡Qué viva la música chilena! ¡Qué vivan las mujeres chilenas!", sostuvo Cami al recibir el premio.

Además, se presentó en el escenario del evento que conmemora lo mejor del año de la música chilena. La ex participante de The Voice Chile interpretó Ven, La Entrevista y su más reciente sencillo Aquí Estoy. El evento fue transmitido por La Red.

El enojo de Camila Gallardo

A pesar del logro, la cantante y compositora recibió una serie de comentarios sobre su aspecto en redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó una fotografía de los Premios Pulsar y se llenó de críticas. Le dijeron que "no se ve bien" y que "ya no se ve tan hermosa como lo es". También la criticaron por lo flaca que se ve en la imagen. Ante las los juicios sobre su físico, Cami no se guardó nada y le contestó a los "haters":

"Me cansaron wn. Me agoté de quedarme callada y tener que hacerme la loca con comentarios que me duelen y que están muy fuera de lugar. Acusar por drogas a alguien ESTÁ MAL, especialmente si es falso. Cabros, PORFA abran los ojos. Esta red nos está destruyendo, está destruyendo las relaciones que tenemos entre personas. Está destruyendo autoestimas, está convirtiéndose en un lugar de mucho odio y prejuicio. SEAN FELICES POR LA CRESTA. ALÉGRENSE POR EL OTRO. DÉJENSE DE ANDAR POR LA VIDA ESPARCIENDO CACA. Utilizando los defectos ajenos para sentirse mejor. SI, soy flaca. Me encantaría tener un vuelo gigante pero no lo tengo. Mala cuea. Sigo con mi vida. No voy a seguir recriminándome no haber nacido con las tallas que algunos quieren que tenga. SE FELIZ POR LA CRESTA. ALÉGRATE POR EL RESTO. TE JURO QUE SE VIVE MEJOR", escribió.

"Me encantaría tener un culo gigante pero no lo tengo, mala cuea", escribió luego del comentario anterior. Cami se llenó de mensajes de apoyo. Le dijeron que se veía "hermosa", "perfecta", "radiante", entre otros elogios. También la defendieron de quienes criticaron su apariencia.