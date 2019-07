Chiqui Aguayo busca darle una mirada femenina a “El Chacotero Sentimental”

Con más de dos décadas de vida, “El Chacotero Sentimental” se ha convertido en una de los programas más emblemáticos de la radio nacional bajo la conducción de Roberto Artiagoitía, alias “El Rumpy”.

Hoy, el programa tiene como hogar a la radio Corazón, donde es transmitido de lunes a sábado a las 14:00 horas, cuya audiencia vivirá un cambio interesante esta semana.

Y es que la comediante Chiqui Aguayo reemplazará al “Rumpy” hasta el próximo 19 de julio. “Me llamó el director de la radio Corazón y lo encontré increíble, me encantó. Yo les decía ‘ ya quiero ponerles un tema’, no sé… estoy ansiosa”, asegura.

Sobre sus expectativas, Aguayo señala que le encantaría poder ponerle un sello personal. “Aunque no sé si en una semana lo voy a lograr”, reflexiona.

“El ‘Rumpy’ es hombre y yo soy mujer, me gustaría abordarlo desde una mirada más femenina”, señala la panelista de “Muy buenos días”.

“Mi idea es que ojalá podamos tener una conversación como la que una tiene con una amiga. Llegar a un nivel de confianza que con un hombre no se podría”, concluye.

Preparación

Chiqui Aguayo asiste de lunes a viernes al panel de "Muy Buenos días" de TVN. Este trabajo, asegura, ha sido "una gran escuela, porque también tiene un espíritu de servicio".

Admitiendo también que su punto de vista podría ser "interesante para la gente que está escuchando". Y además, que podría aportar contando "un par de historias mías, y que la gente a lo mejor opine de eso".

Así, los últimos días los pasó ensayando junto al locutor Eduardo “Pape” Salazar, quien será su compañero de estudio en esta aventura radial. Fue en este contexto que la semana pasada la ayudó a recibir sus primeros llamados en vivo."Es súper bonita la interacción con la gente, y tratar de ayudar desde mi mirada", evalúa previo a su debut de hoy.

"No me siento buena aconsejando, pero me gusta. Claramente me voy más por el lado de la comedia, no soy tan buena para dar consejos en serio. Pero esta va a ser una prueba de fuego", dice motivada. "Me encantaría ser la ayudante del 'Rumpy"", reconoce ansiosa.