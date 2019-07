"¿Estoy faltándote el respeto?": Antonella Ríos envía mensaje a quienes critican sus fotos con poca ropa

Antonella Ríos publicó un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram. La actriz se refirió a los comentarios que recibe por las fotos "coquetas", "con poca ropa" y "sensuales" que comparte mediante esta vía. Si bien reconoce que recibe palabras "cariñosas" por parte de sus seguidores, también le llegan frases negativas, sobre todo por parte del sexo femenino.

"Me llama profundamente la atención las mujeres que se detienen a denostar, juzgar y más aún a maltratar a una mujer por solo querer mostrar su lado sensual… ¿ Tiene algo de malo? ¿Estoy faltándote el respeto? ¿A mi hijos los estoy traumando? (pensando que mis hijos me aman y respetan profundamente) ¿Es por estas fotos que yo soy tonta? ¿vacía? ¿sin profundidad? ¿Por qué depositamos en el resto nuestras frustraciones, nuestros miedos? ¿Por qué tengo que decir que la de al lado es fea y vieja ? ¿O “fácil “? ¿Qué es ser fácil ? ¿Para qué? ¿Con respecto a qué patrón machista?, se pregunta la comunicadora.

"A mi me parece muy atractivo explorar mi lado sexy, lo he hecho desde siempre. El año 2003 hice una película Los Debutantes que mostraba a toda película mi lado erótico. Me hago cargo y me gusta. ¿Por qué tengo que taparme ? ¿Y me grites a diestra y siniestra que debo guardar respeto a mis hijos? ¿De qué estamos hablando? Hoy en el 2019 y antes le di un giro saludable a mi vida. Voy mostrando mis avances, mi metas cumplidas, mis aspiraciones y no por eso debo sentirme mal", agrega Ríos.

La locutora de Radio Candela hizo un llamado a las personas que hablan mal de ella por sus fotos destapadas. "Les hago la invitación a algunas mujeres que me critican , que no les guardo rencor , que no soy tonta y que soy libre y feliz para hacer lo que me parece. Dejemos de hacer bullying al resto solo por ser como es y aceptémonos sin rabias ni miedos . Enseñémosle a nuestros hijos a respetar las diversidades, las características de cada ser. Respetémonos y coexistamos. No cuesta tanto… Recuerde que todos tenemos nuestras penas y nuestras luchas diarias…", asegura.

El mensaje de Antonella fue bien recibido por sus seguidores. Le entregaron apoyo y le dijeron que siguiera adelante, sin importar lo que diga el resto de ella. Además, señalaron que está cada día más "bella" y le dieron las gracias por su "sincera" reflexión.

