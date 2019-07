"La gracia es que uno de la cara": Patricia Maldonado en picada contra Alejandra Valle

Raquel Argandoña y Patricia Maldonado comentaron los dichos de Alejandra Valle sobre Carabineros en el programa Sin Límites de Radio Agricultura.

Recordemos que Alejandra Valle, tras el altercado de Catalina Pulido con Carabineros, trató a los uniformados como “cerdos y ladrones”, afirmando además que no respeta a la institución. Luego de sus polémicos dichos, cerró su red social y puso en modo privado su cuenta de Instagram. Además, tampoco ha estado en Intrusos, ya que se encuentra de vacaciones.

"Yo no puedo entender que una periodista con 5 años de carrera no pueda medir lo que va a escribir. Es la animadora de un programa, tú no te puedes salir de esa manera", comenzó diciendo la penelista de Mucho Gusto.

La terrible enfermedad de uno de los miembros de BTS que preocupa a sus fanáticas Las fanáticas han mostrado todo su apoyo al cantante

"Más encima Catalina Pulido dijo que no la representa (…) La han hecho un picadillo en las redes sociales, las tuvo que cerrar. Lanza la bomba y se va a Perú. No po’ Alejandra Valle, si la gracia es que uno de la cara, si en la vida hay que ser valiente. ¿Qué saco yo con tirar un peñascazo a alguien y arrancarme o tocar el timbre y salir corriendo?", agregó Maldonado.

La locutora de Radio Agricultura dio su opinión personal frente a este tema. "Si despides a alguien a alguien por algo bastante menos delicado (…), ¿qué va a pasar con la señora Alejandra Valle? ¿O porque es periodista tiene carta libre para decir lo que se le para el trasero?", dice en tono molesto.

"En mi opinión Alejandra Valle cometió un error que le va a costar muchísimo sacárselo de encima, muchísimo", sentencia la comunicadora.

Además, dijo que las palabras de Valle podrían determinar el pensamiento de sus hijos sobre los uniformados. Le está "fomentando el odio a sus hijos frente a una institución", asegura. "Estamos en democracia, y en democracia yo también puedo opinar", concluye.

Te recomendamos: