FOX Premium estrena el nuevo drama criminal “Gone”

FOX Premium estrena el lunes 22 de julio la primera temporada completa de la serie dramática “Gone”. Los suscriptores de FOX Premium podrán disfrutar de episodios estreno cada lunes a las 21.00 hs. en FOX Premium Series.

“Gone” es un thriller criminal que sigue la historia de Kit “Kick” Lanigan (Leven Rambin, “All my Children”), la sobreviviente de un famoso caso de secuestro infantil, y Frank Novak (Chris Noth, “Sex and the City”), el agente del FBI que la rescató.

Decidida a nunca más volver a ser víctima de nadie, Kick empieza a entrenar artes marciales y el uso de armas de fuego cuando encuentra su vocación, una vez que Novak la convence a formar parte de un grupo de trabajo especial dedicado a resolver casos de secuestro y personas desaparecidas. Junto al ex oficial de inteligencia del ejército, John Bishop (Danny Pino, “Mayans M.C.), Kick se vuelve parte esencial en el grupo, siendo la única capaz de brindar una comprensión profunda de la mente de un depredador.

Además de Rambin, Noth y Pino, el elenco es formado por Andy Mientus (“Smash”), Tracie Thoms (“9-1-1”), y Kelly Rutherford (“Gossip Girl”). “Gone” fue creada por Matt Lopez y es basada en el libro “One Kick”, de Chelsea Cain.

“Gone” llega a toda América Latina sólo en FOX Premium desde el lunes 22 de julio, cada lunes a las 21.00 hs. en FOX Premium Series.