"Nadie tiene derecho a herir un corazón como el tuyo": Kel Calderón respalda a su madre tras dichos de Nano Calderón

Ayer, Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña y hermano de Kel Calderón, hizo fuertes declaraciones sobre su madre. "Respecto a mi vieja, yo no paso tiempo con ella y no tengo el más mínimo interés de volver a compartir con alguien así". Esas fueron algunas de las palabras que compartió en sus historias de Instagram. También la trató de "falsa", ninguneó su trabajo y no le permite el ingreso a su casa. "Ahora ya tiene la entrada prohibida y en su vida va a volver a poner un pie en mi depa", señala.

Incluso la acusó de mentir en su reciente video que publicó en Instagram. Por esto, descartó ser parte de este proyecto. "Les quería pedir que no me relacionen ni pregunten ni nada por el estilo por mi vieja. Lamentablemente mi vieja tiene una mentalidad tan estúpida que prefiere hacer de su vida un circo con tal de que le caigan unas lucas. Muchos me preguntan que si veo sus videos que está sacando, que si saldré con ella en alguno, etc. La respuesta es no", sostiene el joven.

Ante las controvertidas palabras del joven, su hermana, Kel Calderón le envió su apoyo a la ex panelista de Bienvenidos. A través de sus redes sociales, le envió un emotivo mensaje a su madre.

"Hoy no es el día de la madre ni tampoco es tu cumpleaños, pero quería aprovechar de recordarte que en el mundo entero no hay otra mujer como tú. Que agradezco todas las mañanas haber tenido la suerte de que me hayas tocado como mamá y de tenerte viva a mi lado, para poder disfrutar de tu energía, para poder ser testigo de esa fuerza incontrolable en todo lo que emprendes. Quiero aprovechar este viernes cualquiera para decirte que me lleno de orgullo cada vez que alguien te nombra. Y que tengo el pecho inflado de ser tu hija. Recuerda que nadie tiene derecho a herir un corazón como el tuyo y que yo voy a estar siempre siempre siempre a tu lado. Te adoro mamá", escribió la influencer.

