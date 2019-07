Sam Smith lanzó su nuevo single y video “How Do You Sleep?”

Al asociarse con el renombrado compositor y productor Max Martin, así como con Savan Kotecha e ILYA, Sam Smith ofrece otra rebanada de perfección pop: “How Do You Sleep?”, La voz de Sam se eleva por encima de la producción de ensueño de ILYA (para MXM Productions) antes de que la canción explote en el coro alimentado por la danza. El asombroso video que también se lanzó hoy está dirigido por Grant Singer y coreografiado por Parris Goebel.

Hablando sobre el nuevo single, Sam Smith explica: “Este año, tanto personal como musicalmente, me siento tan libre. Más que nunca me he divertido tanto haciendo este disco y este video. Hora de bailar queridos x ”

Este último lanzamiento se desprende del reciente sencillo "Dancing with a Stranger", un lanzamiento conjunto de Sam Smith y Normani que vio al par acumular más de 6M copias con más de 1BN de streaming, se convirtió en el Nº1 Airplay en los EE. UU. y el Reino Unido y alcanzó el estado de platino en 15 países. La temporada pasada también se vió a Smith lanzar su éxito global con Calvin Harris "Promises", que la pareja realizó en los Premios BRIT a principios de este año. Esta semana también se vió a Sam Smith llegar a 10 millones de suscriptores de YouTube, uno de los 8 artistas del Reino Unido que logró este galardón.

Durante su carrera, Sam ha vendido más de 22 millones de álbumes en todo el mundo y ha acumulado siete récords del Reino Unido No. 1 hasta la fecha, incluyendo "Writing's On The Wall", el primer tema de Bond en llegar a la posición, lo que le valió un Récord Mundial Guinness. Además, también recibió cuatro Premios Grammy, tres BRIT, un Premio de la Academia y un Globo de Oro a la mejor canción original (Writing´s On The Wall).