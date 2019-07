Carla Ballero relató su desgarrador intento de suicidio: "Mis hijos abrieron la puerta... Vivieron cosas que no tenían que vivir"

Como ya es costumbre, este viernes se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. En esta oportunidad, el estelar de CHV contó con María Eugenia Larraín, Francisco Chahuán, Carla Jara, Fernando Larraín, Gonzalo Cáceres y Carla Ballero.

No obstante, esta última sorprendió a los presentes con una desgarradora confesión. Lo anterior luego de que Julián Elfenbein consultara si “alguna vez estuvieron a punto de morir” en la sección “Punto de Encuentro”.

Fue ahí cuando la actriz se refirió a uno de los momentos más difíciles en su vida.

El intento de suicidio de Carla Ballero

“Yo me ‘suicidé’, pero no me resultó. Me había tomado todo antes: ‘pastillas de dormir, de despertar, todo…”, dijo, pues en 2016 trató de suicidarse.

“De ahí no me acuerdo más, sólo que mis hijos abrieron la puerta. Después desperté (en un hospital) y tenía las manos amarradas”, reveló la hermana de Álvaro Ballero.

De acuerdo a su relato, este episodio sucedió tras protagonizar su recordado robo en público. En una época, en la que define, se encontraba en su “peor momento”.

“Toqué fondo”, expresó al repito. “Ahí me dijeron ‘Tú te vas a ir tres semanas internada’. Yo les dije ‘sáquenme de acá, tengo tres hijos, ¿ustedes creen que lo que hice fue verdad? Es una estupidez, yo me voy a mi casa inmediatamente’”, recordó la ex modelo de “Morandé con Compañía”.

“Desde ese día dije ‘basta'”, agregó, afirmando que fueron sus hijos quienes la ayudaron a salir adelante.

“A mis hijos les he tenido que explicar todo. Vivieron cosas que no tenían que vivir", lamentó.

Asimismo, durante el programa confesó haber sido abusada a los nueve años. “Me encontraba muy fea (…) Seis personas entraron a la pieza donde dormía y me toquetearon (…) Ahora lo entiendo”, señaló, pues el abuso la marcó durante su adolescencia.

“Hoy me quiero harto más que antes”, concluyó, declarando haber dejado este duro pasado atrás.

Revisa algunas de las reacciones:

Extraño a esta Carla Ballero. Lamento mucho como esta ahora. #PodemosHablarCHV pic.twitter.com/WWFWusvNSn — Carlos Rodriguez (@carlosrodriar1) July 20, 2019

Grande Carla ballero se nota que hay muchas heridas que sanar, pero ánimo el tiempo será el encargado de saturarlas #PodemosHablarCHV — Oliver (@oliverlive4) July 20, 2019

No hagan mierda a la Carla Ballero!!! Se nota que necesita ayuda!! tuiteen mensajes de buena, eso es lo que necesita !!! 🙏 #podemoshablarchv — Alexia (@Alexia61807609) July 20, 2019

Es una crueldad que lleven a una persona en ese estado a la TV. @chilevision https://t.co/tePjIM4Vsy — veronica foxley (@veronicafoxley1) July 20, 2019

Creo que [email protected] de ayer de #PodemosHablarCHV ha sido el más bizarro de la temporada. Mal #chilevision y mal el conductor por prestarse para el descuartizamiento de Carla Ballero. — Andrés Muñoz Miranda (@Andresmunozm) July 20, 2019