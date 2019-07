Kenita Larraín reveló la vez en que Luis Miguel "le hizo una escena de celos" por Luis Fonsi: " No es machista, estuvo bien que me preguntara"

Como les contábamos en una nota anterior, este viernes se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. En esta oportunidad, el estelar de CHV contó con María Eugenia Larraín, Francisco Chahuán, Carla Jara, Fernando Larraín, Gonzalo Cáceres y Carla Ballero.

Y como es de costumbre, el programa comenzó con Julián Elbenfein preguntándole a sus invitados si tenían algo qué declarar.

No obstante, la numeróloga Kenita Larraín sorprendió con su confesión.

¿La razón? el animador le preguntó si era verdad una escena de celos protagonizada por Luis Miguel.

Este episodio habría ocurrido en 2009, durante el Festival de Viña. Más específicamente, durante una noche en que fue captada bailando con Luis Fonsi.

"Efectivamente yo estaba en el segundo piso de la Ovo- discotheque de Viña- y de repente llegó Carlos Lara que yo lo conocía de hace mucho tiempo y es el representante de Luis Fonsi y me saludó, yo estaba con unas amigas. Me presentó a Luis Fonsi.Y me dice '¿oye vamos a bailar?' y yo le dije que bueno. Fuimos al primer piso y la típica que se hacían círculos y todos bailando. Y la segunda parte, sí es verdad”, narró la modelo.

Ante esta respuesta, Elfenbein reiteró la pregunta de si el intérprete de “La Incondicional” armó una escena de celos ante la noticia.

"Me preguntaron qué había pasado, me pidieron explicaciones, porque salió en la prensa. Salió en Perú primero, la persona que se le cayó el cassette fue una participante de la competencia internacional, que yo nunca había visto. Parece que ese día ella estaba en la Ovo. Ella faltó a la verdad porque dijo que estábamos a los besos y no fue así", explicó Larraín

" (Fue) En persona. Me preguntó, no le gustó mucho (..) Le expliqué, no es machista, estuvo bien que me preguntara. Le conté la verdad que lo de los besos era falso y que me había sacado a bailar, que habíamos bailado en grupo”, concluyó.

¡Noooo! Kenita Larraín confesó que Luis Miguel le hizo una escena de celos por Luis Fonsi #PodemosHablarCHV 😱👀👉 https://t.co/Ou1Umbg2lr pic.twitter.com/ZUQDYxwodf — Chilevision (@chilevision) July 20, 2019

Revisa algunas de las reacciones:

La Kenita es como la versión femenina de Arjona! Tiene más historias que la shu…

Que alguien le diga que las mujeres tampoco tienen memoria!#PodemosHablarCHV pic.twitter.com/HbkCnpx6ax — ValdivianaDelCDV (@SaldivarG_L) July 20, 2019

A mi me resulta muy curioso que Kenita diga que fue novia de Luis Miguel (se sabe que fue dama de compañía de él) y los demás pololos prometidos, etc hayan sido tipos taaaaan feos pero forrados 🤔 curioso #podemoshablarCHV — Valeskita (@LaRoockie) July 20, 2019

2050 y Kenita sigue pegada con Luis Miguel. Amiga supéralo🤦🏻‍♂️ #PodemosHablarCHV — Camilo (@camiloocaro) July 20, 2019

Kenita y sus cosas con Luis Miguel #PodemosHablarCHV pic.twitter.com/UBEIcM4eAZ — edo (@edofighters) July 20, 2019