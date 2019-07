El hilarante mensaje de Coté López tras el estreno de "El Rey León"

View this post on Instagram

Hablando de ropa hay un tema que hace rato quería comentar con Uds que lo he visto y escuchado MUCHO en Chile desde que llegué… “ ya no tienes edad para vestirte así “🤨 (no hablo de mi, aunque también me lo dijeron el año pasado! y tenía 29 chemimareeeee jajajaja😅🙃)aquí hablo de mucha gente en tv q lei ,bueno a lo que voy es : que manera de quedarnos pegados en que “hay ropa para cada edad como si fuera una regla!” de los 40’s para arriba no se usa jeans, ni bikini, lo aprendimos en el 1900 entonces es ley! Pero No pue’ señora ! Cada uno se viste como quiere …..y ¿ por qué a Jlo no le dicen eso usa peto, bikini, pelo largo y tiene 50?…a Madonna 60, gisele bundchen ( se entendió la idea creo jajajaja) cuando llegué a vivir a Italia y estoy hablando del 2006 o sea además hace muchos años lo primero que me llamo la atención fue que en la playa las mujeres de 60-70 andaban con bikini colaless y en el día con short de jeans y zapatillas brillantes… y yo pensé😯 oooh eso en mi país no existe y como q me sentía mal por ellas que pudieran estar haciendo el ridiculo🥴 y fue así q me di cuenta que era mi cultura la que estaba equivocada, yo me había sentido mal por ellas siendo que ellas estaban siendo libres!sin prejuicios!, haciendo lo que las hacía sentir bien! …Así que nada mi post es solo una invitación a liberarse y a dejar de pensar que el otro está mal haciéndolo, quizás somos nosotros los equivocados pq no nos permitimos quitarnos las cadenas😊😍❤️ buen día mi gente tengo que ir a buscar mi pijama de teletubbie 😙😙😙 Jajajaja 😁❤️