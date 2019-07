Bella Thorne se declara pansexual: "Te gusta lo que te gusta"

Corría el año 2016 y la joven actriz Bella Thorne se declaraba públicamente como bisexual. Sin embargo, tres años más tarde decidió ampliarse en su orientación sexual y asumir abiertamente que "en realidad soy pansexual".

En entrevista con el programa "Good Morning America", la chica de 21 años declaró que una vez que le explicaron qué era ser pansexual, entendío que esa era su orientació. "Te gusta lo que te gusta…. no tiene que ser una niña, un chico, o … ya sabes, un él, una ella, un ellos, un esto o aquello. Literalmente, te gusta la personalidad, como a un ser", comentó.

Cabe mencionar que oficialmente se define la pansexualidad como una "orientación sexual humana caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género o sexo".

Getty Images

La declaración de Thorne al espacio de TV la hizo en el marco de la promoción de su nuevo libro de poemas titulado "La vida de un imbécil Mogul: Desorden Mental", donde habla abiertamente sobre sus luchas contra el abuso sexual, sus dificultades con la autoaceptación y su experiencia con el bullying por su dislexia.

"De eso se trata el texto, de todas estas cosas que realmente no pude hacer, y lo hice de alguna manera. No podía leer y aprendí a leer leyendo guiones", comentó al entrevistador Juju Chang, a quien también le aseguró que cree que padeció "Síndome de Estocolmo" durante los años en que fue abusada.

"Quiero decir, cuando te crías con alguien. Y no sabes que está mal…, es como un hecho cotidiano, como un gran problema", indicó.

Sobre sus próximos planes laborales, la actriz dijo que quería enfocarse en escribir y dirigir más. "Definitivamente me siento más feliz cuando lo hago…, así que siento que tengo que ir más hacia eso, porque me gusta, me gusta ser feliz".