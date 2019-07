Madre de Chris Carpentier trató de "cara de indio" a usuario de Twitter y acusó que su hijo fue tergiversado en polémica entrevista

Este sábado se publicó un controvertido perfil sobre Chris Carpentier. El reconocido presentador gastronómico encendió las redes con sus dichos, pues no convenció con su punto de vista sobre la vida.

“Yo siento que hoy hay un clasismo invertido", partió diciendo.

"Antiguamente, Chile era un país clasista de arriba para abajo. Hoy día hay un clasismo que viene de abajo para arriba. Hay que pegar al rico, al que tiene mas. En 'MasterChef' todo el mundo criticó a la rubia de ojos azules (Bárbara Lackington) (…) y por otra parte está el otro tipo, que es sacrificado, que vende pizzas en Estación central (Giovanni Cárdenas), ‘ese tiene que ganar porque es pobre’", expresó.

Entonces, el conductor apuntó a que a "los pobres entonces hay que darles todo, aunque no tengan la capacidad. Y a los acomodados no hay que darles nada, porque no se lo merecen. Ese círculo en algún momento se vuelve tóxico”.

Según el relato publicado en dicha revista, vivió su infancia en el Cuartel Ollagüe, un centro de detenciones y tortura de la Dina, que posteriormente se transformó en una oficina de la CNI. Su madre, Martha del Villar, era “muy de derecha”, por lo tanto, “todo estaba bien”, señaló.

Por otra parte, Carpentier aseguró no ser un chef. “Soy un presentador gastronómico”, indicó.

“Hoy un chef al que le va muy bien puede ganar tres palos. Imagínate yo con cuatro cabros, tendrían que ir a un colegio semiprivado; tendría que vivir en otra parte. Comiendo al buen tallarín, arrendando", argumentó.

Tras la publicación de esta entrevista, las reacciones llovieron. El presentador culinario fue tildado por algunos de "cuico" y "facho", convirtiendo su nombre en tendencia por varias horas.

Reacción de Martha del Villar

Frente a las múltiples críticas, la progenitora de Carpentier no guardó silencio.

A través de sus redes sociales -Twitter y Facebook- del Villar aseguró que la entrevista era falsa. “es un cúmulo de mentiras, quien realmente conoce a Chris sabe quién es y nadie mejor que su familia”, escribió.

HE LEÍDO EL REPORTAJE DE MI HIJO Y SOLO UN 10% ES VERDAD, LOS PERIODISTAS ESCRIBEN LO QUE LES DA LA GANA, YO ESTABA… Posted by Martha Del Villar Donoso on Saturday, July 20, 2019

Asimismo, exigió que la revista Sábado se disculpe. Afirmando que el hecho “ya está en manos de abogados”, y acusando que “el periodista estudió en la Arcis, todo el artículo es mentira”.

Pero no quedó ahí, pues durante la tarde del sábado, se dedicó a responder distintos tipos de tuits.

“Ahora la pobreza en Chile es culpa de los Carpentier”; “Somos chicos”; “con esa cada de indio difícil que entiendas RRSS”, fueron parte de sus incendiarias frases.

CON ESA CARA DE INDIO DIFÍCIL QUE ENTIENDAS RRSS https://t.co/L0hcYwqApe — martha_lolo (@martha_lolo) July 21, 2019

QUE TRISTE LA VIDA DE ESTA GENTE QUE CREE TODO LO QUE LEE ESA ENTREVISTA ES UN CÚMULO DE MENTIRAS, QUIEN REALMENTE CONOCE A CHRIS SABE QUIEN ES Y NADIE MEJOR QUE SU FAMILIA https://t.co/j9uVDMbSZE — martha_lolo (@martha_lolo) July 20, 2019

CHICOS SOY LA MADRE DE CARPENTIER Y TODO, TODO LO QUE APARECE EN LA REVISTA ES MENTIRA SE QUISO LUCIR EL PERIODISTA CON ALGO OSCURO, YO ESTABA PRESENTE CUANDO ENTREVISTO A MI MARIDO POR FAVOR NO CREAN TODO LO QUE LEEN GRACIAS https://t.co/7akwJsk00f — martha_lolo (@martha_lolo) July 21, 2019

NO ENTENDISTE NADA ERES MÁS TONTO QUE ARTURO GALARCE EL PSEUDO PERIODISTA https://t.co/fadlS49lcI — martha_lolo (@martha_lolo) July 21, 2019

EL PERIODISTA ESTUDIÓ EN LA ARCIS TODO EL ARTÍCULO ES MENTIRA https://t.co/L3d6rJJfHM — martha_lolo (@martha_lolo) July 21, 2019