Campaña publicitaria de Fundación Katy Summer logró reconocimiento internacional en el Festival de Cannes

Festival Internacional de Creatividad de Cannes premió la campaña de la Fundación Katy Summer, y la agencia La Familia. La iniciativa publicitaria compitió entre más mil candidatos a lo largo del mundo. ¿El resultado? Un honroso quinto lugar.

Fundación Katy Summer logró reconocimiento internacional

La producción audiovisual “I Don't Want to Say Goodbye”, realizada por la agencia La Familia junto al productor musical Enzo Massardo, y la agencia de Atómica, fue producida por inteligencia artificial. Se basó en unir trechos de letras escritas por la adolescente, al que se les agregó su voz.

“Es un honor para todos los involucrados en esta campaña lograr este reconocimiento. Fueron muchas las piezas presentadas de todo el mundo en el Festival Internacional de Cannes. Sin embargo, nuestra campaña logro un muy buen quinto lugar. Llamando la atención del jurado. Agradecemos a la Fundación Katy Summer, por la confianza que nos han brindado”, señaló el Director Creativo de la agencia La Familia, Sebastián Vildosola.

Los padres de Katy fueron los gestores de su fundación homónima, todo esto luego del suicidio de la joven en mayo de 2018. “Es un homenaje a nuestra hija que tenía mucho por hacer en esta vida. Nos alegra que ya han sido miles la reproducciones de la canción y ha sido utilizada en eventos masivos” expresaron.