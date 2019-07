CHV se refuerza con rostros de la competencia para transmitir los Panamericanos

Tras los buenos resultados que les dejó la transmisión del Mundial de Fútbol Femenino, Chilevisión continuará apostando por poner deportes en su pantalla en horarios de grandes audiencias (lunes a viernes desde las 18:00 hasta las 20:30 horas; sábados y domingos desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, y luego desde las 15:00 hasta las 20:30 horas). Y lo hará con un equipo de primer nivel que esta vez fue reforzado por una ex TVN y un ex Canal 13.

Se trata de la ex gimnasta y periodista Karen Bittner, y el periodista Eugenio Figueroa, quienes se sumarán a partir de hoy a las transmisiones lideradas por Aldo Schiappacasse y Gonzalo Fouillioux.

“Siempre será una gran experiencia para mí. Mi objetivo siempre ha sido dar a conocer a los deportistas que nos representan, su esfuerzo y cómo hicieron para llegar ahí. Por eso soy muy estudiosa de cada una de las disciplinas. Voy a los centros de entrenamiento, me gusta conocer a los técnicos y a los deportistas”, enfatiza Bittner en conversación con Publimetro.

La profesional, que además es profesora de educación física y jueza en levantamiento de pesas, cuenta que tiene una gran relación con Figueroa, con quien se entiende a la perfección. Además, sostiene que el conocimiento de Schiappacasse y la rigurosidad de Fouillioux serán fundamentales para entregar un contenido de calidad a la audiencia.

“Con Eugenio (Figueroa) trabajamos juntos para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en Canal 13. Ambos nos ayudábamos mucho. Es importante conocer la realidad de los deportistas chilenos para poder comunicar lo que ocurrirá en las competencias. En tanto, Gonzalo y Aldo son muy estudiosos. Me llama mucho la atención la rigurosidad de Gonzalo, porque es muy joven. Él es una realidad, ya no es un proyecto”, recalca.

Figueroa, quien en abril de 2018 fue desvinculado de Canal 13, sostiene que volver a la televisión abierta para un evento tan importante como los Panamericanos es un motivo de orgullo.

“En primer lugar, me gusta que el canal se arriesgue y apueste por llevar otros deportes al aire con mucha convicción. Para mí, volver a trabajar con Aldo y Karen me suma mucho profesionalmente hablando. Esto me lleva a rememorar los mejores momentos de mi carrera y es emocionante”, afirma el periodista, quien será el encargado de relatar las diversas competencias de los Panamericanos. “Me estoy preparando hace un mes. Cada disciplina tiene su ritmo”, añade, para luego llenar de elogios a Fouillioux. “Se ha preparado hace mucho tiempo para este desafío. Él, sin dudas, será un referente del periodismo deportivo en veinte años más. Hay equipo”, sostiene.

Finalmente, Karen Bittner comenta que esta cobertura especial será una linda forma de reencontrarse con la gente que siempre la saluda y reconoce por su trabajo. “Es sorprendente. En las transmisiones pasadas nunca aparecía en pantalla. Pero la gente reconoce la voz y me dice ‘usted es la niña de la gimnasia. Gracias por enseñarnos’”, cuenta entre risas.

