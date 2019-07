"Mucho Gusto" vive nuevo impasse al aire: Mujer envió "particular" saludo a Paty Maldonado

Durante la mañana de hoy y como va siendo costumbre en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, Joaquín Méndez y José Miguel Viñuela salieron a la calle para realizar un móvil y conversar con la gente que transitaba en un punto de la comuna de Providencia.

Lo que parecía una simpática conversación con los transeúntes tomó un giro inesperado. Una señora que se encontraba conversando sobre su familia con la dupla, repentinamente, le envió un "particular" saludo Patricia Maldonado, panelista del programa matinal.

"La única que no me gusta es la guatona de la Paty Maldonado…", afirmó sorpresivamente la entrevistada, antes de ser cortada por Viñuela y Méndez, quienes rápidamente se alejaron de ella. Acto seguido, el argentino no tuvo más opción que tratar de salir jugando del incómodo momento. "Ella es libre de decir lo que quiera y no me gusta que hablen así de la vieja", comentó mientras de fondo se escuchaba la particular risa de su compañero.

Otros momentos incómodos

No es la primera vez que "Mucho Gusto" sufre este tipo de situaciones al aire. Cabe recordar que en Octubre de 2018, sufrió dos funas en vivo. La primera sucedió en un despacho desde La Florida, cuando María José Quintanilla conversaba con la gente y una mujer por detrás gritó: "saquen a la Maldonado de la tele, facha…". Dos semanas después, desde el Barrio Meiggs de Santiago, en un móvil con Viñuela se escuchó una voz de una persona que dijo "¡saquen a la Maldonado, señor, saquen a la Maldonado!".

Sin embargo, el último episodio lo vivió Luis Jara el pasado martes. El también cantante se subió a un camión que lo llevaría a San Antonio. Parte del periplo fue emitido en vivo y mientras conversaba con el conductor del vehículo este deslizó una fuerte critica al matinal. "El panel que no hable mucho de ellos no más, porque hay muchas cosas que hablar", señaló el camionero a Jara.

"Yo estoy diciendo lo que dice el pueblo. Mis compañeros, toda la gente. Yo he escuchado que antes el matinal era distinto. Pero ahora hablan mucho de ellos mismos", agregó, en esa ocasión, el hombre llamado Pedro.