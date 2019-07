Ignacia Michelson y la dura critica a "Resistiré": "Con esa final fome le faltaron el respeto a los televidentes"

Ignacia Michelson está indignada con "Resistiré". El jueves pasado finalizó el reality de Mega y MTV tras cuatro meses al aire. En ese tiempo, el espacio supo de resistencia, convivencia e intensas competencias físicas, que dejaron como ganador a Mario Sepúlveda. El otrora minero se llevó un botín de 156.135 dólares (109 millones de pesos), pero no dejó contento a todos.

Aquel día, en redes sociales no dudaron en criticar la final. Además de encontrarla aburrida, no les gustó cómo está se desarrollo. Y es que el ganador fue elegido finalmente por la votación popular y no en una competencia, como muchos esperaban.

Eso tampoco le gustó a Ignacia Michelson, quien consultada por La Cuarta habló de la final. "Muy fome la final, siento que fue una pésima estrategia por parte de Mega”, dijo.

"Si el reality era de sobrevivencia lo más lógico es que la final hubiese sido de competencia dura. Con esa final fome le faltaron el respeto a los televidentes que acostumbra a finales más emocionantes", agregó la ex "Resistiré".

Los que merecían la final de "Resistiré"

Pero esa no fue la única crítica de Ignacia Michelson al final de "Resistiré". “Habían otros compañeros que merecían estar ahí, por ejemplo Jessica, Sargento, Keyla. Ellos siempre estaban dentro de los más fuertes junto a Fede o Clovis”, aseveró al mismo medio.

Al mismo tiempo, criticó a Mario por dejar fuera del premio a Manelyk y Sebastián.

"Mane era una de las más fuertes, a pesar de caer en tentación ella siempre daba todo en las competencias, el Seba igual”, sentenció.