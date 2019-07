El escultor Rómulo Aramburú acusa que le prohibieron entrar al Museo de Cera

No han sido días fáciles, para el ex escultor del Museo de cera de Las Condes. El pasado viernes, la ahora directora del recinto, en una entrevista con Revista Capital, reveló que el Rómulo Aramburú había sido desvinculado de sus funciones y para futuros trabajos ahí. Sin embargo, dicha información fue negada por el mismísimo alcalde Joaquín Lavín, pero durante de la mañana de hoy se sumó otra polémica.

La defensa del artista, se llevó a cabo en una conversación con el matinal "Hola Chile" de La Red, en que reveló nuevos antecedentes a la controversia debido a la calidad de las figuras en redes sociales, e incluso, por Marcelo "Chino" Ríos quien lo criticó fuertemente ayer domingo en Instagram.

"Hace más de 15 años se me ocurrió esta idea. A Andrea Said, la conozco recién hace tres. Llegamos a ser socios y se supone que íbamos a fundar el Museo juntos. Resulta que cuándo llevábamos un año trabajando, ella me dijo que tendría que venderme porque ya no podía sostener el proyecto capitalmente hablando y yo me negué”, recordó Aramburú en conversación con Julia Vial y Eduardo de la Iglesia.

El escultor agregó que Said, le insistió que le vendiese su parte del proyecto agregando que " no me convenía porque tendríamos que ir a juicio y que yo podría perder, e incluso, quedarme en la calle. Yo dependía de esto, necesitaba que alguien me mantuviera para poder hacer mi trabajo", reveló el artista quien afirmó que a la otrora gestora del proyecto le insistió que "le vendiera el proyecto, pero a ella, porque no podía vendérselo directamente a la municipalidad. Ella puso el precio incluso", comentó.

Aramburú sostuvo que “le tuve que vender todo por obligación. Ella luego se lo vendió a la municipalidad. Le dije que quedaría en la calle y ella me dijo que 'serás famoso, tranquilo'”, recordó lamentándose. En tanto, señaló que le pidió a Said seguir ligado al proyecto, lo que al parecer no ocurrió. "Yo nunca autoricé que alguien reparara mis figuras. Alguien se metió en mi trabajo, no hay respeto", indicó.

El criticado artista afirmó que entregó todo su trabajo aprobado, y pasaron, cinco meses en que le prohibieron entrar al museo. "Me llegó por sorpresa la invitación a la inauguración", confesó en la entrevista.

Rómulo Aramburú recalcó el hecho de que él entregó las figuras en buen estado y no sé explicó qué paso con ellas después. "Ella trató de reparar mi trabajo, no sé que hizo. No sé porque no me llamó a mí. Pasa que me prohibieron el ingreso al museo durante 5 meses", afirmó.

Las denuncias

Un nuevo antecedente reveló Rómulo Aramburú a "Hola Chile" sobre su conflicto con Said. El hombre señaló que hace cuatro meses, Carabineros, llegó a su domicilio, ya que existía una denuncia en su contra por el robo de los moldes de las figuras, lo cual lo tomó por sorpresa. Mientras en esa misma diligencia, le indicaron que también tenía una denuncia por un intento de incendio al Museo. "Quedé en shock. Cómo voy a querer hacer eso si es un trabajo que le dediqué mucho. Luego supe que las denuncias estaban hecha a nombre de Isidora Said, quien es prima y socia de Andrea”, criticó.

Mientras tuvo palabras para el ex tenista quien fue duro con la replica de él mismo. "Lo aplaudo a él porque la figura está horrible", señaló. El escultor fue enfático e indicó que "la inauguración la apuraron y ese fue el resultado". "En mi Instagram pueden ver las figuras son muy distintas a las expuestas", complementó.

Por su parte, tuvo palabra para Andrea Said quien pasó de ser la gestora del museo a Directora. "Me llamó la atención lo que dijo la gestora que se escuchó la voz del pueblo. Además ella asumió como directora, es inaceptable. Ella quiere dejarme como un ladrón, como un psicópata. Quiere ensuciar mi trabajo, eso es lo que estoy notando”.

El artista chileno reveló que conocidos lo han criticado por ser "demasiado inocente". "Veré si llevo esto a tribunales, estoy congelado con esto", concluyó en el matinal.