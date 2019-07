“Zoey 101” volvería a las pantallas con la hermana de Britney Spears

La recordada serie “Zoey 101” (2005) podría volver a las pantallas. Según TMZ, Nickelodeon tendría planeado revivir la producción y estaría en conversaciones con Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears y quien dio vida a “Zoey”.

Esta nueva versión contará la historia de “Zoey” unos cuantos años después de graduarse en la Academia Costa del Pacífico. No obstante, la hermana de Britney Spears tendrá que lidiar con muchas responsabilidades, empezando por su papel de madre. ¡Así como lo lees!

La serie de “Zoey 101” contará una historia muy similar a la de Jamie Lynn Spears (madre de dos hijas), quien salió embarazada a los 16 años, lo que apresuró el final de la serie, luego de cuatro temporadas al aire.

Así, luego de once años, los fans de “Zoey” volverían a verla en la pantalla chica. Lo que se desconoce es si se incluirá en la serie al personaje de “Chase”, el eterno amor de la protagonista y que fuera interpretado por Sean Flynn.

En el caso de Jamie Lynn Spears, la actriz y cantante forma parte de una nueva serie llamada “Sweet Magnolias”, lo que también podría dificultar los trabajos con el regreso de “Zoey 101”.

Además de dar vida a “Zoey”, la hermana de Britney Spears participó en el show “Al That”, donde obtuvo buenas críticas. En 2013 estrenó su primer sencillo “‘How Could I Want More” y luego debutó en el cine con “Crossroads”.

A esto hay que sumarle un cameo como Britney Spears en versión más joven y el documental sobre su vida “Jamie Lynn Spears: When the Lights Go Out”.

