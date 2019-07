El triste momento de "Inesita" de "Yo soy Betty, la fea" viviendo en un hogar de ancianos

La historia de Inesita de 'Yo soy Betty, la fea', que ahora vive en un hogar de ancianos.

Sin duda, la actriz Dora Cadavid siempre será una de las primeras damas de la televisión.

Pero más allá de eso, también será recordada por su personaje de Inesita en Yo soy Betty, la fea.

Sin embargo, parece que su vida no ha sido color rosa después de decirle adiós a este personaje.

Y es que ahora la famosa Inesita vive en un hogar geriátrico, aunque por voluntad propia.

Y agregó: “No quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron”.

La historia de la actriz colombiana podrá verla en el siguiente video:

En aquella entrevista la actriz también se refirió a la muerte:

“No es que no le tema, le tengo mucho respeto. Y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y que yo no me dé cuenta porque a lo mejor me le devuelvo”.