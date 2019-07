"Resistiré": Sebastián Ramírez enciende la polémica con divertido meme

La semana pasada se transmitió la final de Resistiré, en la que Mario Sepúlveda se coronó como el gran ganador del reality de Mega. Gracias a una votación popular, el exminero se adjudicó 108 millones de pesos, de los que repartirá el 15% entre los demás concursantes, exceptuando a Manelyk González y Sebastián Ramírez.

Si bien el triunfo provocó la molestia de algunos de sus compañeros, fue este último quien lanzó las críticas más duras. A través de Instagram, el joven publicó un fuerte descargo en el que arremetió en contra del finalista. "¡Mario! Deja de mentirle a la gente y di la verdad: que sabías que ibas a ganar desde que entraste. ¡Para de mentir y hacer show, pinche viejo chismoso!", expresó, para luego añadir otro mensaje. "Mario, no le tengo mala pero me da risa el wn no más. Es muy re culiao sí", escribió.

El triste desaire sufrido por Naná a manos de Dani Castro: "La llamo de repente pero no contesta" La cocinera arremetió en contra de la ganadora de la primera temporada de "MasterChef"

En la red social, los usuarios comenzaron a manifestarse en su contra y lo llamaron "envidioso" y "picado". Sin embargo, Sebastián Ramírez hizo caso omiso a estas palabras. Eso hasta ahora, pues el exparticipante de Resistiré publicó un divertido meme con el que sus seguidores recordaron la polémica repartición del premio final.

"Yo… Esperando que me depositen", dice la imagen en la que aparece él mismo, y que sacó más de una risa. "Mándale la cuenta al Mario Sepúlveda", dijo una persona. "Yo esperando el 15% del premio", señaló otra. Pero sin duda, el comentario más llamativo provino de Arturo Longton, quien expresó: "En la Cta Rut tienes tope. Cómo lo vas a hacer😂…".

Instagram

Te recomendamos: