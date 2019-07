Dani Castro desmiente a la Naná: "Todos le prometieron cosas y yo fui la única que lo cumplió"

Hace unos días, Eliana Hernández, la querida abuelita que estuvo en la primera temporada de MasterChef, fue invitada a No culpes a la noche. En la instancia, habló de su relación con Leonora y Dani Castro. Cuando participó en el programa gastronómico, Naná fue muy cercana a ellas.

Sin embargo, al parecer la amistad no prosperó. "Eran compinches mías. Prometieron venir a verme y no vinieron nunca más", sostuvo en el late de Kathy Salosny.

Pero fue más dura cuando se refirió a la ex de Pascual Fernández. "A la Daniela no la he visto más. Solamente me invitó cuando lanzó su primer libro. De ahí me prometió que iba a estar conmigo, que no me iba a abandonar. Puras promesas de buena educación", señaló.

"Me dio el número de su celular. La llamo de repente cuando me siento un poco sola, pero nada. No contesta", agregó la querida abuelita.

El triste desaire sufrido por Naná a manos de Dani Castro: "La llamo de repente pero no contesta" La cocinera arremetió en contra de la ganadora de la primera temporada de "MasterChef"

La respuesta de Dani Castro

Las declaraciones de Eliana causaron repercusión de inmediato, por lo que la joven influencer aludida tuvo que salir a dar explicaciones. A través de Instagram, Castro abordó el tema.

"De todos lo que salimos del programa yo fui la única que siguió manteniendo el contacto con ella una vez que se terminó MasterChef. Todos le prometieron cosas, y yo fui la única que lo cumplió, así que no me vengan aquí con cuestiones. Y, lo otro, que ya han pasado cinco años, entonces mantenemos el contacto pero muy a las mil, obvio, si yo con suerte veo a mi mamá, porque siempre estoy cansada, porque siempre estoy trabajando. Sus opiniones las respeto pero no hablen sin saber", partió diciendo la ex panelista de Mucho Gusto.

Instagram

También apuntó a que ella fue la única que mantuvo el contacto con Naná. "Ignacio (Román) siempre dijo 'ay, Naná yo te amo, te voy a cuidar'. Mentira. Terminó MasterChef y nunca la llamó y ahí nunca dijeron nada. Y ahora, que fui la que se portó bien, como corresponde, después de cinco años me vienen a tirar mala onda. No entiendo por qué me quieren molestar", sostiene Dani Castro.

Hoy es el cumpleaños de “Harry Potter” y así puedes celebrarlo Si eres un fanático o fanática de esta saga, de seguro te interesarán estas opciones que te entregaremos para celebrar el cumpleaños 39 de tu mago favorito.

Más tarde, se refirió a los ataques que sufrió ayer luego de que se difundieran las palabras de la "abuelita" del programa de cocina:

"Estoy impactada con la cantidad de gente que me está escribiendo mensajes insoportables, atacándome mal en mi última foto por lo que salió diciendo la Naná. No entiendo. No sé, me dejan en shock. Ustedes creen que no leo esas cosas. Ustedes creen que no importa, pero en verdad importa. No soy de cartón, soy una persona real, humana, honesta, no he mentido. Yo sí me sentí pasada a llevar con lo que dijo, porque no es tal cual lo dijo. Entonces lo encuentro súper injusto todo. No sé, estoy chata", reveló en su red social.

Te recomendamos: