Revive el trauma: ya puedes descargar el guión del episodio final de "Game of Thrones"

Uno de los momentos más inexplicables cuando se anunciaron a los nominados de los Premios Emmy 2019 fue cuando "Game of Thrones" arrasó en todas las categorías; convirtiéndose en uno de los shows más mencionados en la historia de esta presea.

Todavía falta que gane las estatuillas. Pero por lo pronto ya acumula 32 nominaciones; incluyendo una por mejor episodio, para su capítulo final que dio cierre a esta historia.

Como ya va siendo costumbre en esta ceremonia, los organizadores han liberado los libretos oficiales de todos los nominados en la categoría de mejor episodio. Y eso incluye el final de "Game of Thrones".

Así que los interesados se encuentran sólo a un clic de distancia para descargar el guión de ese infame episodio, que de algún modo se las arregló para competir contra otras producciones que seguramente gozaron de mejores reseñas.

HBO ya ha manifestado que no tiene interés en volver a grabar la temporada final de "Game of Thrones". Así que los fans decepcionados tendrán que esperar a que George RR Martin resuelva todo. Para bien o para mal, lo cierto es que hay GOT para rato.

Por lo pronto toda la expectativa se concentra en averiguar si el programa terminan ganando el Emmy o no.

"Game of Thrones" está en proceso de lanzar su primera precuela.