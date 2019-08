Recordado galán argentino habla de su rol clave en "Gemelas" de CHV

Con 55 años recién cumplidos, el hombre que se hizo popular en Chile a comienzos de los 90 gracias a teleserie transandinas como “Nano”, “Celeste” y “Celeste Siempre Celeste” (las tres emitidas por TVN) tiene hoy un rol clave en la refundada área dramática de Chilevisión, donde este domingo a las 21:30 horas alista el estreno de su primer proyecto: “Gemelas”.

La producción es un remake de la exitosa apuesta argentina “Educando a Nina”, emitida por la cadena Telefé; la misma que esta vez actuó como coproductora del proyecto. De ahí la participación de Gustavo Bermúdez, quien ad portas del debut de la ficción estelarizada por Cristián Arriagada y Paloma Moreno ya saca cuentas alegres.

“Fue una muy linda experiencia. Me encontré con un grupo humano y profesional muy bueno. La verdad, me sentí como en casa. Para ser mi primera teleserie aquí estoy realmente muy contento”, revela con una sonrisa a Publimetro el galán argentino.

Bermúdez, de temple sereno, lleva un tiempo ya en nuestro país y eso le ha permitido tener una cierta mirada sobre el presente de la industria, asegurando que tiene sus particularidades y funciona de manera distinta al resto de los países del continente.

“La industria chilena es una de las pocas de Sudamérica que tiene una gran cantidad de producciones, ya que todos los canales las producen…, y eso no es común en la región. Creo que aquello, más que generar competencia, la revitaliza”, indica el productor y director, añadiendo que con el nuevo estreno “nuestro objetivo es que nos vaya bien y llegar los hogares. A mí me gusta que le vaya bien a la competencia”.

“A mí no me conforma sólo la sintonía”

“Gemelas” es una comedia que cuenta la historia de dos hermanas separadas al nacer que llevan vidas muy diferentes. Sin embargo, sus caminos se cruzan de manera circunstancial y las cosas tomarán un giro radical para ambas.

“La persona que vea cada capítulo no se va a levantar de la misma manera en la que se sentó. O sea, por lo menos una risa va a tener, una emoción, una tensión. Como dice la frase ‘no sé si te van a recordar por lo que dijiste, pero te van a recordar por cómo los hiciste sentir’. Esta teleserie va en esa línea”, comenta el rosarino respecto a esta apuesta que intentará posicionarse en la audiencia de una manera netamente emocional.

Independiente de los resultados de rating que tenga esta teleserie, Gustavo Bermúdez tiene importantes planes en suelo nacional. Según revela a este medio, volverá a dirigir otra historia en nuestro país y, de hecho, asumirá nuevos desafíos en la estación ubicada en las ex dependencias de Machasa.

“Me he sentido muy cómodo acá…, yo ya soy parte de de este canal y mi interés es que Chilevisión pueda mantener una área dramática con buenos resultados, o al menos con el mismo esfuerzo y trabajo con que realizamos esta historia”, afirma, para luego añadir que aun cuando la sintonía mide el éxito de un producto televisivo, para él hay otros factores que son más importantes.

“Obviamente que me interesa el rating…, pero no me interesa el rating de un producto del cual no me sienta orgulloso, es decir, para mí lo importante es sentirme conforme con lo realizado. A mí no me conforma sólo la sintonía”, concluyó.