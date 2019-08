"La Casa de Papel": Itziar Ituño reveló que no notamos la existencia de un "gran enemigo dentro del banco"

“La Casa de Papel” sorprendió al mundo tras el estreno de su tercera temporada. La ficción dirigida por Álex Pina se transformó en un récord de audiencias, y los fanáticos de la serie ya esperan con ansias su próximo ciclo.

Eso sí, mientras esperamos, se dio a conocer un enorme adelanto de lo que vendrá para la banda de atracadores.

Y es que Itziar Ituño, más conocida como Raquel Murillo (o Lisboa) en la producción española, comentó, durante su presencia en el festival de cine italiano Social World Film Festival, en entrevista con Fanpage Italia, cómo le irá al grupo en la cuarta temporada de “La Casa de Papel”.

No obstante, su respuesta sorprendió a muchos. Esto tras afirmar que ni ella ni sus compañeros "lo van a pasar muy bien”.

Hay un "gran enemigo dentro del banco"

"Estamos ahora mismo rodando la cuarta temporada. En realidad no hemos parado, hemos hecho la tercera y seguíamos con la cuarta todo seguido. Son 16 capítulos y creo que estaremos por el 14 o 15”, comenzó diciendo Ituño.

"Cuando robas el oro de un país la economía se de desequilibra. En la cuarta temporada no sé que va a pasar, si van a robar el oro o no, si lo van a conseguir… eso todavía no lo sabemos los actores”, agregó la actriz.

Eso sí, sentenció que "la parte de la policía va a estar muy dura y va a haber mucho drama dentro de la banda”. Y es que según dijo la actriz, en la tercera temporada de la serie pasó casi inadvertida la presencia de "un gran enemigo dentro del banco”.

"No, no lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí dentro del banco y no lo van a pasar bien”, concluyó. Generando así aún más expectación por el estreno de su próxima temporada que todavía no tiene fecha fijada.

Recordemos que el último capítulo de la tercera temporada de “La Casa de Papel” culminó con Nairobi a punto de morir tras ser baleada en el pecho, y con El Profesor deshecho por la muerte de Lisboa. Claro que esto último sólo fue una engaño de la inspectora Sierra por desbaratar a la banda.