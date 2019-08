Arribo de Tool a plataformas digitales genera locura en Twitter

La mañana de hoy viernes se concretó unos de los anhelos más esperados por los fanáticos del rock. El catálogo completo de Tool se encuentra disponible tanto en Deezer, Spotify y Apple Music, y así, cumplen con una deuda de años con sus fanáticos. El cuarteto liberó su primer EP "Opiate" de 1992 como también sus discos de larga duración "Undertow" de 1993, "Ænima" de 1996, "Lateralus" de 2001 y "10,000 Days" de 2006.

Cabe señalar que el retraso de la música de "Tool" a plataformas digitales se debió a que sus mismos miembros se rehusaban a hacerlo por razones artísticas. "La música digital es solo esta cosa desconectada que no se pude tocar y sentir la experiencia", explicó años atrás el vocalista del grupo Maynard James Keenan a un medio estadounidense.

El hecho repercutió tanto en Chile, que sus fanáticos han manifestado su felicidad en Twitter. Tantas han sido las menciones y memes dedicados a Tool que se transformó en el segundo Trending Topic en nuestro país. En tanto, el anuncio del nuevo disco de la banda titulado "Fear Inoculum" que será liberado el próximo 30 de agosto aumentan la felicidad de sus fans ya que han esperado 10 años por nuevo material de los californianos.

Volver a escuchar #Tool después de muchos años got me like pic.twitter.com/JnJEmEdPK1

— ManuelCGC (@ManuelCGC) August 2, 2019