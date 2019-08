"Ya no tengo cáncer": Novio de "Contra viento y marea" fue dado de alta tras padecer leucemia

El primer capítulo de la segunda temporada de "Contra viento y marea" contó la historia de amor entre Carla y Francisco. Cuando se emitió el episodio, la pareja llevaba diez años juntos y tenían dos hijos. En ese entonces, el joven tenía 26 años y padecía leucemia.

Hace dos años le habían diagnosticado cáncer, llevaba ocho meses hospitalizado y la quimioterapia ya no le hacía efecto. Por esto, necesitaba con urgencia un trasplante de médula.

Francisco Saavedra, conductor del programa que ayuda a parejas a vencer las adversidades para casarse, los acompañó durante nueve meses. En ese tiempo, hicieron los preparativos para el matrimonio y estuvo con el novio cuando se sometió a un trasplante. Finalmente, la pareja se casó.

Nueve meses después de que se emitiera el capítulo de" Contra viento y marea", Francisco cuenta que le dieron el alta. "Hace dos semanas que me quitaron todos los remedios que estaba tomando y me dijeron que ahora no tengo cáncer. Ahora puedo trabajar libremente", señala a LUN.

"Antes tenía que tener cuidado con agarrarme una infección porque soy trasplantado de médula", sostiene. Sin embargo, de todas maneras se cuida. También aclara que el alta definitiva es después de cinco años sin cáncer.

El esposo de Carla pasó de ingerir 42 remedios al día a no tomar nada. "Tomaba remedios cada dos horas. De a poco me empecé a sentir bien. Uno como que vuelve a nacer en un sentido", comenta.

Pancho es mueblista. "Después del programa como que viví una explosión laboral. Como que la gente se conmovió con mi historia y les di más confianza por el hecho de aparecer en la tele. Ahora Tu mueble, mi empresa, es más conocida", afirma.

Francisco Saavedra le envió un emotivo mensaje a la pareja, luego de que se diera a conocer que se había mejorado. "Que emoción más grande. Se merecen lo mejor del mundo. Los quiero mucho y recuerdo con todo mi cariño", escribió en cuenta de Instagram.

Sigue leyendo