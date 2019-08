La cantante y compositora Laura Pergalizzi anuncia su debut en Chile

La cantante y compositora Laura Pergalizzi, más conocida como LP, debutará en nuestro país el próximo domingo 13 de octubre a las 21:00 horas en la Cúpula Multiespacio. Para este show la artista presentará su más reciente disco titulado “Hearth to mouth”, con el que cautivó a sus fieles oyentes gracias a sus sonidos honestos y sin censura.

Eso sí, LP posee una gran trayectoria como escritora, pues es la autora de canciones como "Love Will Keep You Up All Night" de Backstreet Boys; "Beautiful People" de Christina Aguilera; "Cheers (Drink To That)" de Rihanna; "Shine Ya Light" de Rita Ora; o "Broken Vowde" de The Kooks.

Asimismo, su éxito “Lost on You” se posicionó en España y Latinoamérica. Además de conseguir más de 500 millones de streamings en Europa.

Valores

Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile: $31.400

General: $38.000

*Precios incluyen cargo por servicio

Venta de Entradas

En PuntoTicket.com y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados de todo Chile.

Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile desde el medio día del 6 de agosto.

Venta General desde el 8 de agosto al mediodía.

20% de descuento pagando con tarjetas del Chile 3, 9 ó 12 cuotas sin interés. Máximo 6 entradas por cliente.

Paga hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio.

Hasta agotar stock de 400 tickets.

