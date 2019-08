Carpentier y su anécdota sexual que lo llevó a urgencia: "Es un poco vergonzoso"

El capítulo de ayer viernes del programa "Podemos Hablar" contó con la presencia de Viviana Nunes, Berta Lasala, Paula Bolatti, Marcial Tagle, Marcelo Díaz y Christopher Carpentier, siendo este último quien se robó la atención por una inesperada confesión.

El conductor de MasterChef, quien hace un par de semanas causó polémica e indignación por sus dichos en una entrevista, esta vez sacó carcajadas. Sucede que Julian Elfenbein consultó a los invitados sobre quién tenía una historia sobre creatividad en la intimidad, y Carpentier dio un paso adelante.

El chef afirmó que tiempo atrás con una ex pareja, vivió un bochornoso episodio . "Yo tengo una historia con una persona creativa. Pero es un poco vergonzoso lo que voy a contar", advirtió a los otros invitados al programa de Chilevisión. Carpentier reveló que una noche le ofrecieron un "espectáculo especial", a lo que él accedió. Al llegar a la casa de la mujer, él afirmó que ella lo esperaba con "un aparato de masturbación femenina el cual yo conocía".

Captura

Christopher reveló que se dejó llevar por la situación y se puso a jugar con su ex pareja, pero en un momento el juguete desapareció. "Se me va para dentro de ella", confesó en el programa lo que generó risas entre los invitados que lo escuchaban atentamente y no entendían cómo le pasó aquello.

El cocinero añadió que trató de ayudarla, pero la mujer le exigió que la acompañará a una clínica. Ya en el lugar explicó que el doctor logró solucionar el problema mientras él se encontraba en la sala de espera. "La verdad mi experiencia en el tema creativo es mala", concluyó ante la risa y la reacción de asombro del resto.

