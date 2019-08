Catalina Pulido asumió su "jugo" en café concert

Las últimas semanas de Catalina Pulido no han sido fáciles tras su polémica con Carabineros de Chile debido a su insólita detención por no usar cinturón de seguridad en Farellones. Tras el incidente, la actriz, fue despedida de La Red, pero ahora quiere salir adelante, y qué mejor, que hacerlo con humor.

Ayer, en el último show de Las Viejas Julias junto a Patricia Maldonado y Raquel Argandoña, en casino Enjoy de Santiago, Catalina vivió una catarsis a puras bromas ya que se rió de la situación que la transformó en viral semanas atrás. "No puedes estar flagelándote todo el tiempo por las cosas que haces. No voy a llorar sobre la leche derramada. Ya hice todos los mea culpa que había que hacer. Ahora necesito avanzar", explicó a Las Últimas Noticias.

En el escenario, la ex panelista de "Intrusos", interpreta una situación en que la acusan de no querer usar cinturón de seguridad ya que si "el avión tenía una emergencia se tiraba y aleteaba por los aires". Luego, indicó "¿quién no ha dado jugo alguna vez en su vida? La mala suerte es que a mí me grabaron y viralizaron", señaló en el show según consignó el medio nacional.

La mujer también bromeó con un dolor en su codo mientras usaba un cabestrillo. "Yo me agarro pa`l leseo todo el tiempo. Para mí es una forma también de sanar de mi pelá de cable", afirmó al diario nacional.

Al finalizar el espectáculo, Pulido, agradeció por la buena onda recibida durante el show. "Excelente función! Gracias totales", escribió.

Captura Instagram

