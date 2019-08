Director de "Mad Max: Fury Road" confirma secuela

Hace dos días, el reconocido director de cine, George Miller, reveló a un sitio estadounidense que está todo listo para la preproducción de la segunda parte de "Mad Max: Fury Road". La exitosa historia post-apocalíptica protagonizada por Charlize Theron y Tom Hardy obtuvo seis premios Oscar en 2016.

En la conversación con el sitio Indiwire, Miller, sostuvo que la película, al menos tendrá un una secuela más. "Me pasó demasiado anunciar que una película se va a rodar y luego se me vino abajo. Me ocurrió tres veces con 'Mad Max: Fury Road' y al final terminamos haciéndola. Venimos de una reunión y estamos ya adentro de la preproducción de esta secuela. Soy demasiado optimista, va bien", precisó en el citado medio estadounidense.

Además, reveló que falta resolver una disputa legal con Warner y el estudio que produce la película, pero cree que se resolverá luego.Cabe recordar que "Mad Max: Fury Road" recaudó más de 378 millones de dólares en términos de recaudación.

