Tras dos años escondido: Kevin Spacey reapareció leyendo poemas

El pasado viernes, el hombre que interpretase a Frank Underwood en "House Of Cards" de Netflix, fue visto en público tras dos años de completo alejamiento. Kevin Spacey estuvo en Roma, Italia, en un acto en el Museo Nacional Romano ante la sorpresa de quienes visitaban en lugar. Ahí, el hombre de 60 años, leyó dos veces un poema del escritor local Gabriele Tinti.

El doble ganador del Oscar interpretó El Boxeador que se centra en la historia de un púgil abatido y solitario el cual leyó ante la atenta mirada del público del museo. "Él es un gran actor, el mejor de una generación", reveló Tinti al El País sobre porqué escogió al polémico actor para la intervención artística. Cabe mencionar que la poesía está inspirada en la escultura griega El Boxeador Descansando.

Spacey vestido de traje, serio y al lado de una estatua comenzó a leer en voz alta ante la atenta mirada de los presentes."Estoy exhausto, hecho pedazos, ¿hasta cuándo resistirá mi cuerpo? ¿cuántos golpes se puede soportar?", leyó en una parte de la obra de Gabriel Tinti.

Yesterday I was so lucky to meet one of my favourite american actor, and attend his performance between the statues and columns of Palazzo Massimo in Rome.

I send @KevinSpacey my best wishes for a new beginning after two years of silence.#kevinspacey #theboxer #palazzomassimo pic.twitter.com/acHnilwAiR

— Andrea Donini (@donztwitts) August 3, 2019