El favorable debut de "Gemelas": quedó segunda en rating

Finalmente, ayer domingo, se vivió el debut de "Gemelas" en la señal del grupo Turner. La historia protagonizada por Paloma Moreno, Cristián Arriagada y Francisco Gormaz, metió lucha en una disputada jornada.

En la franja horaria entre las 21:37 horas y las 22:37, Mega, se impuso con 15, 2 puntos promedio de rating. Mientras Chilevisión quedó en el segundo con lugar 13,7 puntos. En tanto, Canal 13 quedó 9,3; TVN con 9,1; y La Red con 0,9 puntos.

En el capítulo de ayer de "Gemelas", se presentaron las historias tanto de la cantante de cumbia ranchera, Luchita Rivera, y la de Dominga Vázquez de Acuña, ambas interpretadas por Paloma Moreno. Además se reveló por qué la joven socialité queda detenida en España, y la razón del por qué su gemela perdida tomará su lugar como heredera de una importante editorial.

En la red social, los usuarios destacaron lo liviano de la comedia en comparación a otras historias, y también la calidad de la imagen de la teleserie que se diferencia al resto de la producciones nacionales.

Es buena .. algo entrete de ver para la noche ya que el canal 13 guatiooooo #Gemelas al menos me mantuvo entrete 😏

Ay, me encantó la viejachica de la Dominga, quiero una <3 #gemelas

#GemelasCHV me gusta que la luchita no hable como flaite..por q típico en novela chilena poner a los de "clase media" hablando como flaite..y esa no es la realidad.

— Marïa De Los Ángeles (@Munecasosmivida) August 5, 2019