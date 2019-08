¿Se acabó todo? Héctor Morales y Helénia Melán habrían terminado su relación

En abril de este año, el actor Héctor Morales y la modelo trans Helénia Melán dieron a conocer que estaban en una relación. En los casi nueve meses juntos, publicaban constantemente fotografías juntos y se dedicaban románticos mensajes a través de redes sociales.

Pero, al parecer, la pareja se separó. Prensa Chilena confirmó la información con el mismo actor. Morales no quiso revelar los motivos del quiebre "por respeto a la historia entre ambos y a la familia de Helénia", según mencionó el portal de noticias.

En Instagram, los dos borraron las fotos que tenían juntos y se dejaron de seguir. Además, se les ha visto por separado. Mientras el actor andaba de gira por Europa, la modelo ha estado enfocada en su carrera y asistiendo a eventos.

Se cree que el término de la relación no fue hace mucho tiempo. Hace una semana, Héctor le comentó una foto a Helénia. "Mía Bambina", le escribió. "Bambino", le respondió junto al emoji de un corazón.

Hace un día, la joven colombiana compartió un misterioso mensaje en la misma red social. "Si me decepcionas, my heart will kill you. Erase it. Bye (mi corazón te matará. Bórralo. Adiós)", posteó junto a una foto de ella.