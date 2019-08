"Se me olvidó peinarme": La respuesta de Nicolás Gavilán que causó ternura entre los fans de "Pasapalabra"

Ayer se emitió un nuevo capítulo de "Pasapalabra". Esta vez el capitán del equipo naranjo fue Nicolás Gavilán, quien estuvo acompañado de Camilo Huerta y Connie Achurra. El jugador emblemático se enfrentó a Santiago Barra. El líder el equipo azul jugó junto a Savka Pollak y Patricio Achurra.

Mientras se desarrollaba la prueba de "La pista musical", Julián Elfenbein le hizo una comentario al joven de 22 años. "Nico, me preguntan si hoy hay algún cambio de look en tu estilo", dijo el animador del espacio en tono de broma. "Es que se me olvidó peinarme", le responde Nico, causando risas en el estudio.

Se me olvidó peinarme este Nico me hace reir #PasapalabraCHV pic.twitter.com/cVV2Ga1yVw — CLAUDIO (@1777andres) August 6, 2019

"Es tierno", dice Savka. "Uno como que se enamora del Nico (…). Estás con un look salvaje", agrega Julián. Le dice que van a traer a los de peluquería para que lo peinen. Unos instantes después, entran para arreglar su cabello.

En redes sociales causó ternura la respuesta del estudiante de pedagogía en música. Además, destacaron su sencillez y actitud relajada.

El joven de Hualpén ha participado 45 veces en el programa. Es uno de los favoritos del público para ganar el gran premio acumulado, que alcanza los 380 millones de pesos. En el capítulo anterior, ninguno de los participantes pudo completar el rosco. Sin embargo, Gavilán se llevó el capítulo al acertar 23 definiciones de la RAE, mientras que "Chago" alcanzó 19 buenas.

Mira las reacciones que dejó el divertido momento protagonizado por Nicolás Gavilán:

“Es que se me olvidó peinarme” 🤣 ternurita #PasapalabraCHV — Jelou, it’s me 🦊🌺 (@Je_Lech) August 6, 2019

"es que se me olvidó peinarme"

por la cresta este hombre 😂💜 #PasapalabraCHV — Catalina (@Cattarb) August 6, 2019

