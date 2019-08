Roberto Cox sale al paso de las críticas: “Dicen que soy apitutado por ser de apellido Cox y venir de colegio particular”

“Estoy muy contento…, y las críticas que hay en Twitter son sólo un puntito negro en medio de toda la buena onda que estoy recibiendo”, asegura Roberto Cox a Publimetro, tras un favorable debut como lector de noticias del noticiero central de Chilevisión; debut que, asegura, no se ha visto empañado por los comentarios negativos que ha recibido en la red social del pajarito, donde han cuestionado las razones por las que asumió un rol clave en el departamento de prensa.

“Dicen que llegué a CHV ‘apitutado’ por ser de apellido Cox y venir de colegio particular, pero yo llevo años trabajando. Soy periodista desde 2005, fui corresponsal de TVN y Canal 13 durante 9 años, hice un documental en argentina sobre los orígenes de Jorge Sampaoli (“El zurdo, la revancha del ninguneado”), trabajé un año en Rusia y estuve un año y medio en Barcelona, donde partí a cubrir el caso de Malasia y ahí tuve como un ‘empujoncito’. Por eso, cuando dicen ‘este no ha hecho nada’ me da lata responderles. Cada uno sabe los méritos que tiene”, señala.

Cox debutó anoche como el nuevo compañero de Macarena Pizarro en “CHV Noticias Central” y el espacio escaló al segundo puesto de la sintonía, con un promedio de 10,6 puntos y un peak de 15.

“Para mí, ese buen rating es la mejor muestra de cariño por parte del público…., lo que se diga en Twitter, mmmm, esa es una red social que se presta para la crítica fácil, sin mucho sustento, donde se arman estereotipos y la gente empieza a repetir un concepto que el nicho twittero termina por creer. Pero, en realidad, el verdadero termómetro en cuanto a lo que uno hace está en la calle…, y ahí nunca he tenido algún episodio desagradable. Nadie me ha insultado o me ha dicho las cosas que salen por internet. Por el contrario, sólo recibo muestras de cariño”, declara el profesional.

“El clasismo se da para los dos lados y en ambos sentidos es igual de fuerte”

Hasta diciembre pasado Roberto Cox vivía en Barcelona y, confiesa, “no tenía intenciones de volver a Chile”. Y es que, según cuenta, “desde muy chico me costó mucho lidiar con el clasismo, el arribismo y lo chaqueteros que son los chilenos. En España, la sociedad ha superado todos estos prejuicios y me costaba la idea de volver por eso”. Sin embargo, cuando se abrieron las puertas laborales para retornar al país, aceptó hacerlo y afirma no estar arrepentido.

“Decidí volver para aportar mi grano de arena para terminar con eso…, porque el clasismo se da para los dos lados, y en ambos sentidos es igual de fuerte”, comenta y advierte que las cosas que las críticas no menguan la felicidad que siente por su nuevo proyecto laboral en Chilevisión; proyecto al que siente que llegó tras recorrer un camino “bastante progresivo”.

“Entré a Turner el 1 de marzo y de inmediato me tocaron importantes coberturas fuera del país. También estuve leyendo las noticias los fines de semana y siento que poco a poco la gente me empezó a reconocer más como rostro del canal. Por eso no creo que este paso se haya dado de manera muy rápida, ni muy lenta…, creo que los tiempos estuvieron bien”, declara.

Finalmente, sobre su futuro próximo en la señal ubicada en las ex dependencias de Machasa, comenta que “me siento honrado de que me ofrecieran este súper proyecto, que es conducir el noticiero con la Maca. Tenemos una oferta noticiosa súper interesante y el canal está apostando por tener mucha más ciencia, tecnología y medioambiente. Además, ahora tiene una parrilla mucho más familiar y siento, de verdad, que CHV está haciendo las cosas muy bien y así como vamos cerraremos un gran 2019”.