Patricia Maldonado sentencia que le quedan varios años en televisión: "Me iré cuando yo quiera"

Un complejo año es el que ha tenido Paty Maldonado. A comienzos del 2019, la opinóloga fue funada varias veces por su café concert Viejas Juliás, que realiza junto a su amiga Raquel Argandoña y al que recientemente incorporó a la actriz Cata Pulido.

A esto se suman las reiteradas marchas y campañas que piden su salida de la televisión, una situación que se ha repetido con fuerza este año y frente a la cual no ha quedado indiferente.

"Yo tengo 68 años y me iré de la televisión cuando yo quiera. Lo hago estupendo, marco sintonía. La prensa y programas llevan tres semanas hablando de mí y nadie me ha dado un bono, jajajá", dijo sobre las críticas en entrevista con La Cuarta.

Una postura que mantiene hasta hoy, y que defendió nuevamente en su programa Sin Límite, de Radio Agricultura.

Paty Maldonado se refirió a un artículo realizado por el medio citado anteriormente, en el que abordaron la sólida amistad que existe entre ella y Raquel Argandoña, y su posible debut en televisión. "Creo que esto que nos brindó hoy día La Cuarta no lo merecemos", dijo la cantante.

"Está bien, si es verdad", respondió Raquel Argandoña, recibiendo una respuesta inmediata por parte de Paty Maldonado. "No lo merecemos, porque siempre nos van a dar en la parte mala", señaló esta.

"Pero momentito, reconozcan lo que nosotras hacemos también, eso se llama pluralismo, se llama ser objetivo en la vida. Como yo dije en la mañana, yo me voy a ir de la televisión cuando yo quiera, porque yo me las voy a arreglar para seguir", agregó, aludiendo a su futuro profesional.

"No es que yo me recuerdo, no voy a nombrar por supuesto, de una chiquilla joven bonita; preciosa que estaba con nosotros y la sacaron. Me dijo 'no sé hacer otra cosa'. Yo la miré y me dije 'no. Esto no me lo puede decir una muchacha que puede ser mi nieta o mi hija no sé'. Yo la miré y le dije 'pero chiquilla por Dios santo no me digas que no sabes hacer otra cosa por favor"", contó a modo de anécdota.

"Entonces esas cosas Raquel que uno tiene que decir a la gente. Habiendo energía, salud que es lo principal (…) Agradecerle a la vida la salud que nos están dando y las proyecciones que tenemos", cerró.

