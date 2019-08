Fiesta en Londres: Fans celebran los 50 años de la foto de "Abbey Road" de The Beatles

Hoy jueves, cientos de fans de The Beatles, se reunieron en el popular cruce del barrio de St. John's Wood, en Londres, para recrear la mítica portada del álbum "Abbey Road" medio siglo después de que fuese tomada.

Cabe recordar que el 8 de agosto de 1969, a las 11:35 a.m., el fotógrafo Iain Macmillan, retrató a John, Paul, George y Ringo cruzando en fila el “paso de cebra” de los estudios Abbey Road mientras un policía detenía el tráfico.

La imagen, finalmente, fue usada como la tapa del penúltimo álbum de estudio del cuarteto de Liverpool el cual fue lanzado el 26 de septiembre de 1969, y se volvió una de las imágenes más icónicas de la historia de la música.

Este jueves, los entusiastas llegaron al lugar, se tomaron fotos con celulares, e incluso, imitadores de los Beatles cruzaron la calle como tributo a la banda.

El famoso cruce es un punto de visita obligado para los admiradores de The Beatles de todo el mundo, como también para turistas tradicionales.

"A cada hora, todos los días hay fans en el cruce”, dijo el guía de turistas especializado en los Beatles, Richard Porter, quien organizó la conmemoración del jueves. "He visto todo tipo de cosas en el cruce, de parejas que se toman fotos para su boda a gente cruzando desnuda”, agregó a Associated Press.

Hoy Sir Paul McCartney, en su cuenta de twitter, compartió una toma distinta de la popular fotografía. El detalle que hizo emocionar a sus fans, es que se trata de un registro hecho por Linda McCartney. Cabe recordar que la fallecida esposa de Sir Paul murió producto de un cáncer de mamas, que se ramificó a su hígado y le quitó la vida en 1998.

Photo shoot for @thebeatles @AbbeyRoad album cover. Photo taken by Linda McCartney #OnThisDay #TBT #ThrowbackThursday pic.twitter.com/N6BcEfK20r

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 8, 2019