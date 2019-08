Revelación de Iván Núñez sobre Camiroaga: "Iba a adoptar una niña haitiana"

Tras el término del bloque de Deportes de ayer miércoles con Pedro Carcuro, Iván Núñez, sorprendió al destapar una anécdota relacionada a Felipe Camiroaga.

"Iván tu me contaste una infidencia mientras veíamos la nota de la niña haitiana y de la choca española y la quiero compartir contigo porque me golpeaste el alma te lo digo de verdad", confesó el periodista deportivo. Ante esto, el ex periodista de Chilevisión, precisó "bueno, si es verdad, efectivamente veníamos de lo de Felipe Camiroaga presentando precisamente a esa chica haitiana".

Luego, Núñez profundizó sobre lo que planeaba el recordado animador de TVN. "Tú sabes que él estaba a en los últimos minutos de su vida, sin saber por supuesto que con el accidente (Juan Fernández), él había iniciado los trámites para adoptar una niña haitiana, estaba precisamente en eso", reveló Iván Núñez.

Además el periodista agregó que "tenía pensando retirarse paulatinamente de la televisión, tenía un campo en el sur, en Chillán, una historia de que no se sabe mucho de Felipe".

Ante la la revelación, Pedro Carcuro, recalcó que dicha historia "agranda el recuerdo de nuestro compañero Felipe Camiroaga".

Sigue leyendo