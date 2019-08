Roberto Cox se disculpó por un controvertido tuit machista calificándolo como un "desafortunado comentario"

Esta semana, Roberto Cox debutó como conductor del noticiero central de CHV. Junto a Macarena Pizarro, el joven periodista lidera el espacio informativo que parte a las 20:30 hrs.

Su ingreso generó opiniones divididas entre los televidentes. En redes sociales, muchos cuestionaron el rápido ascenso profesional y su postura política. También pusieron en duda sus aptitudes para el cargo.

Por otro lado, algunos respaldaron la llegada de Cox, aludiendo a la libertad de opinión. Además, destacaron que el año pasado tuvo un buen recibimiento durante su participación en el matinal "Bienvenidos", de Canal 13.

El comunicador siempre ha sido criticado por sus polémicos comentarios. Sin ir más lejos, hoy pidió disculpas por un tuit que escribió el 2012. "Díganme machista pero que una mujer comente un partido es como que un hombre haga un programa de costura en Utilísima", escribió en aquella ocasión.

Díganme machista pero q una mujer comente un partido es como q un hombre haga un programa de costura en Utilísima. #Vel–#Lan — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) August 19, 2012

Sus palabras fueron catalogadas como machistas. No obstante, al parecer, el joven de 35 años se arrepiente de sus dichos. A través de Twitter, dijo que el comentario fue una "estupidez" y que no lo representa.

"Absolutamente NADA justifica la TREMENDÍSIMA ESTUPIDEZ de este twit de hace 7 años. NO REPRESENTA MI PENSAMIENTO NI QUIÉN SOY COMO PERSONA. Pido disculpas a quienes se hayan visto ofendidos(as), especialmente a todas las mujeres con quienes compartimos la pasión por el fútbol..", publicó.

"Siempre he creído en la igualdad del hombre y la mujer. Así he sido educado desde pequeño. La estupidez de aquel twit no responde a lo que FUI Y SOY como persona. Un desafortunado comentario que no me representa", agregó en la red social.

Absolutamente NADA justifica la TREMENDÍSIMA ESTUPIDEZ de este twit de hace 7 años. NO REPRESENTA MI PENSAMIENTO NI QUIÉN SOY COMO PERSONA. Pido disculpas a quienes se hayan visto ofendidos(as), especialmente a todas las mujeres con quienes compartimos la pasión por el fútbol.. — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) August 8, 2019

Siempre he creído en la igualdad del hombre y la mujer. Así he sido educado desde pequeño. La estupidez de aquel twit no responde a lo que FUI Y SOY como persona. Un desafortunado comentario que no me representa. — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) August 8, 2019

