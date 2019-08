Raquel Argandoña vuelve a "Bienvenidos" como coanimadora a dos meses de ser desvinculada

Esta mañana, Raquel Argandoña y Tonka Tomicic se encontraron en un despacho en vivo en Bienvenidos. La "Quintrala" estaba en una peluquería cuando la conductora del matinal de Canal 13 la interrumpe, se saludan y se abrazan.

Tomicic le preguntó qué era de su vida. "Tengo todo el tiempo libre, el café concert, mi canal de Youtube, en el gimnasio, me metí para ser mina en el gimnasio. Estoy súper bien", dijo la locutora de "Sin Límites".

Luego, se dirigió al estudio junto a la animadora para tomar desayuno. En el canal, la recibieron con abrazos y aplausos. En conversación con los presentes, la mamá de Kel y Nano Calderón habló sobre su vida tras dejar "Bienvenidos". "Me he sentido bien, lo he pasado increíble", sostiene.

Además, se refierió a su canal de Youtube y cómo su hija la incentivó a abrirlo. También dijo que se estaba ejercitando. "Estoy trabajando para un verano sin traje de baño", afirma.

"Yo lo pasé súper bien acá. Me encanta venir a tomar un café", se sincera Raquel sobre su paso por el programa. Sin embargo, dice que no retornaría en su antiguo rol. "En toda confianza, yo no volvería como panelista. (…) Me gustaría hacer algo más", se sincera.

"Falta tu glamour y sus historias", dicen los conductores. Los panelistas comenzaron a especular sobre una posible participación especial de Argandoña. Sergio Lagos le dice que puede hacer unas clases de aeróbica en las mañanas. "Yo aquí vine a tomar desayuno", aclara Raquel entre risas.

Sorpresa en Bienvenidos

Martín dice que él y Tonka tienen una relación muy cercana con el director ejecutivo, por lo que podrían negociar con él la participación especial. Luego de un instante, dan una gran noticia: Raquel Argandoña se incorpora, nuevamente, a "Bienvenidos".

Raquel dio las gracias y se dirigió al público, ya que, según ella, ellos hicieron posible su reingreso. También le agradeció a Tonka, Martín, José Miranda, quien es director de programación, y a Max Luksic, el nuevo director ejecutivo de la estación televisiva.

"Si me fui como me fui, yo creo que merezco volver", dijo la comunicadora. "Estoy contenta. Espero que estemos en un matinal que nos riamos", agrega. Cabe mencionar que cuando Argandoña se fue de C13, disparó con todo en contra del ex director ejecutivo Javier Urrutia, a quien culpó de su salida.

Tonka aclara que no regresa como panelista. "Vuelve como coanimadora, con una participación especial. No es chiste", dice. Por otro lado, Martín destaca el valor de su retorno. "Representa a una parte importante de nuestro público y muchos se sienten representas", sostiene.

