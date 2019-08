Fran García-Huidobro se une a Raquel Argandoña y Tonka Tomicic en el próximo estelar de Canal 13

Sorpresa provocó el regreso de Raquel Argandoña a Canal 13. Recordemos que la comunicadora fue despedida hace casi dos meses del canal, por lo que ayer, su retorno al espacio matutino no pasó desapercibido.

Raquel Argandoña y su sorpresivo regreso a Canal 13: “Cuando los jefes y los compañeros te tienen buena, todo fluye” A dos meses de su despido, fue recontratada por la señal con mejores condiciones, ya que ahora será coanimadora de “Bienvenidos” y alista un programa estelar.

"No voy a hablar de lo que pasó anteriormente. Esto es una nueva etapa…, estamos en otra y estoy absolutamente feliz de entrar a 'Bienvenidos’, porque es un equipo en el que me siento muy cómoda”, contó la madre de Kel sobre su sorpresivo regreso al "Bienvenidos".

“Lo único que puedo decir es que todo fue muy grato. Me han acogido súper bien, José Miranda (nuevo director de programación) también…, y ustedes saben, cuando los jefes y los compañeros te tienen buena, todo fluye. Y si me ofrecen un trabajo que a mí me agrada y me tinca, lo hacemos. Esto fue idea de ellos y me pareció fantástico”, agregó al respecto.

Estelar de Raquel Argandoña suma nueva animadora

"Siempre he sido como del ’13’…, así que rico, rico volver y como coanimadora, pero también voy a tener un proyecto estelar”, señaló Argandoña sobre las condiciones de su regreso a la señal de Inés Matte Urrejola, donde firmó por un año tras sostener conversaciones con la plana ejecutiva, ahora liderada por Max Luksic, en varias cenas de negocios.

Así, esta mañana se dio a conocer que Fran García-Huidobro también será parte de esta iniciativa.

Aún se desconocen detalles sobre su fecha de lanzamiento y nombre, pero lo que sí está claro es que irá en horario estelar.