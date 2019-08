La furia de Bombo Fica tras ser llamado por error a “Mucho gusto”: “No voy a ir nunca más a un matinal”

Al parecer, Bombo Fica está furioso. El humorista nacional hizo una denuncia pública tras pasar una pésima experiencia en el matinal “Mucho gusto”.

Y es que el triunfador de Viña del Mar 2018 relató que el pasado lunes llegó hasta el canal privado para conceder una entrevista. No obstante, esto nunca ocurrió.

De acuerdo a L4, el cómico reorganizó su agenda para decir presente en el espacio comandado por Patricia Maldonado. Pero por problemas ajenos a él, esta entrevista jamás se llevó a cabo.

“Es una falta de respeto, uno prioriza entre diversas cosas para ir a estos lugares y ellos juegan con tu tiempo”, indicó Fica al medio citado.

“La televisión actualmente es así, no hay cultura ni respeto con los artistas, yo no he hecho grandes cosas por el país pero los años algo me avalan. Imagino cuán difícil es para quienes buscan una oportunidad”, añadió el humorista.

Tal fue su enojo, que enfatizó: “No voy a ir nunca más a un matinal”.

La explicación de Mega

En tanto, desde “Mucho gusto” se refirieron escuetamente al caso, e indicaron que todo se debió a un “error de producción". Agregando, eso sí, que le dieron la oportunidad a Bombo Fica de salir al aire para no perder el viaje. Sin embargo, esto tampoco se concretó.

"Él le dijo que no a la editora, se fue enojado y perfectamente podría haberlo puesto. Efectivamente cometimos un error, pero él estaba muy enojado" , indicó al respecto el productor ejecutivo Pablo Alvarado.

“Efectivamente hubo un error de producción, una descordinación. No se le avisó que se había cambiado su participación. Cuando llegó se manejó mal la situación. Le dijeron que no estaba citado”, agregó.

Cabe destacar que no es primera vez que ocurre una situación similar. Artistas como Pedro Ruminot o Felipe Ríos también han abandonado el set de Mega debido a problemas con la coordinación de sus entrevistas.

