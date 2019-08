"Qué desagradable": Raquel Argandoña protagonizó incómodo momento con Polo Ramírez en "Bienvenidos"

Hoy fue el segundo día de Raquel Argandoña como coanimadora de "Bienvenidos2. Hace dos menes, la opinóloga fue desvinculada de Canal 13. No obstante, la "Raca" tuvo un inesperado retorno y se reincorporó de manera definitiva al equipo del matinal.

La ex panelista se mostró muy contenta y agradecida por su reingreso. Sin embargo, rápidamente vivió un momento incómodo en el estudio. Ayer, cuando se dirigía al canal, reveló los mensajes y llamadas que recibió de sus compañeros de Bienvenidos. En ese instante, apuntó a Polo Ramírez, ya que aseguró que le había escrito sólo una vez.

Fran García-Huidobro se une a Raquel Argandoña y Tonka Tomicic en el próximo estelar de Canal 13 Así lo anunciaron las animadoras durante el matinal "Bienvenidos"

"El Polo me extraña, porque yo lo consideraba bien amigo mío. O sea no amigo, pero un buen compañero. Solamente me mandó unas líneas de cortesía", aseveró la comunicadora.

Hoy en el programa repasaron las palabras de la "Quintrala". El conductor de noticias se defendió. "Yo llamé a Raquel por teléfono, pero no me contestó", señaló. "Falso. Polo no mientas", le recrimina la nueva contratación del programa matutino.

"Te llamé por teléfono, no me contestaste. Te mandé un mensaje, no me contestaste. Me parece que ahí quedó", insiste el periodista. "Él lo reconoce, con una vez basta", agrega la coanimadora. "Es bien incómodo y desagradable este momento", confiesa Ramírez.

"Me sorprende cómo dirección te hace esto a ti", dice Martín Cárcamo. "No me sorprende ni de dirección ni de ti. (…) Tú estás haciendo este show", le contesta al animador.

"Si Polo está molesto, está molesto no más", interviene Argandoña. "Muy incómoda la situación, qué desagradable", vuelve a decir Polo.

"Era un juego no más, no le pongamos tanto", dice Cárcamo intentando calmar los ánimos. "¿Esto es en serio? Pongámonos un baile porque yo vine a pasarlo bien acá", concluye Raquel.

